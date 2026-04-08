ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş, körfez ülkelerini de etkisi altına alırken İsrail bir yandan Lübnan’a saldırmaya diğer taraftan da Filistinlilere yönelik hukuk tanımaz zulümlerine devam ediyor.

İSRAİL MECLİSİ’NİN KARARI

İsrail Meclisi Knesset, hukuk dışı şekilde esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran bir yasayı kabul etti. Yasa ile Batı Şeria’daki cezaevlerinde kalan binlerce Filistinli af ve temyiz yolu kapalı olacak şekilde ölüm cezasıyla karşı karşıya kaldı.

KAYITSIZ KALMADI

Kanal D’de çarşamba akşamları yayınlanan ve en çok izlenen diziler arasında yer alan TİMSBİ imzalı Eşref Rüya’da “Kadir Baba” rolüne hayat veren Görkem Sevindik, “12 bin Filistinli mahkûmun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk…” serzenişinde bulundu.

NE ZAMAN AYAĞA KALKACAK?

“Lütfen susmayalım” diyen Sevindik, “İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz? Lütfen susmayın. Paylaşın. Karşı çıkın bu idamlara…” diye seslendi.