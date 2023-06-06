Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 67'inci hükümetin yeni kabinesini açıkladı.

Kabinenin en dikkat çeken isimlerinden biri, Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan değişiklik oldu.

Bu bakanlığın başına, bir süredir MİT Başkanlığı görevini sürdüren Hakan Fidan getirildi.

Türkiye'nin kilit ve kritik öneme sahip kurumlarından biri olan MİT'te Fidan sonrasında yeni dönemin başlangıcının kiminle yapılacağı merak ediliyordu.

Gözler, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a çevrilmişti..

MİT'te yeni dönem resmen başladı.

MİT Başkanlığı'na atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Kalın'ı MİT Başkanlığı'na resmen atadı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı’na Sayın İbrahim Kalın’ı atamıştır.

"Durmak yok yola devam" mesajı

Gelişme sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kalın, Türk Bayrağı fotoğrafının altına şu notu düştü:

Güzel ülkem için durmak yok, yola devam…