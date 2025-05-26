Artan dijital dolandırıcılık vakaları üzerine ekonomi yönetimi ve bankalar harekete geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) talimatıyla hazırlanan yeni güvenlik protokolü kapsamında, haziran ayından itibaren havale, EFT ve FAST işlemlerinde çift aşamalı SMS doğrulaması zorunlu hale gelecek.

HAZİRAN AYINDA BAŞLAYACAK

Sözcü'nün haberine göre, şubat ayında hazırladığı bülten ile BDDK, bankalardan güvenlik protokollerine ilişkin ilave adımlar atmalarını talep ederken, yapılan teknik çalışmalar sonucunda EFT ve havale gibi para transferi işlemlerinde 'çift aşamalı doğrulama' uygulamasına geçilmesine karar verildi.

Bankalar aylardır devam eden hazırlıkların ardından haziran ayı itibarıyla yeni sistemi uygulamaya başlayacak.

PARA TRANSFERİNDE ÇİFT AŞAMALI DOĞRULAMA ARANACAK

Değişiklikler kapsamında banka kullanıcıları, internet bankacılığı ya da mobil şube üzerinden gerçekleştirecekleri para transferi işlemlerinde SMS onayı vermek zorunda kalacak.

Halihazırda yürürlükte olan düzenlemede birçok banka, müşterilerin telefonlarının tanımlı olması halinde gün içerisinde EFT ve havale işlemleri yapılırken yalnızca para transferinin aktarılacağı hesabın bilgisini talep etmekte. Değişiklik sonrasında kullanıcılar, tanımlı telefon üzerinden para transferi gerçekleştirme talimatı verse bile, bu işlemin tamamlanabilmesi için müşterinin bankacılık sistemine kayıtlı telefonuna gelen SMS şifresini girmek zorunda kalacak.