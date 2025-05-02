Hz. Ömer Camii, geçmişte yaşanan depremlerde yapısal hasar gördü. Diyanet İşleri Başkanlığı’na ait alandaki Cami 15 Mayıs itibari ile ibadete kapatılacak. Ardından planlanan takvim doğrultusunda yıkımı için çalışmalar gerçekleştirilecek. Mevcut yapının güvenliğini sağlamak amacıyla yıkılmasına karar verilen caminin yerine modern ve dayanıklı yeni bir cami inşa edilecek.

Yapılacak yeni caminin kaba inşaatı Van Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilecek. İnce işçilik ve detaylar ise kurulacak bir vakıf tarafından finanse edilip yürütülecek.

İnşaatın Mayıs 2025 sonunda ihaleye çıkması planlanıyor. Caminin alt kısmında faaliyet gösteren çarşı esnafı, Kurban Bayramı’nı takiben alanı tahliye edecek. Yeni cami tamamlandığında, esnaflar aynı yerlerinde ticari faaliyetlerine devam edebilecek.