31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler öncesi siyasi partiler Van Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını açıklamaya başladı. AK Parti, DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi'nden sonra Hür Dava Partisi de (HÜDA PAR) Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayını açıkladı.

Edremit'teki Uygulama Oteli'nde düzenlenen bir programda konuşma yapan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Van Büyükşehir adayını Mehmet Mehdi Oğuz olarak açıkladı.

Oğuz, geçen seçimlerde de HÜDA PAR'dan aday olmuştu.

Mehmet Mehdi Oğuz kimdir?

1973 yılında Van’ın Erciş ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Van’da tamamlayan Oğuz, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Halen Van’da aktif olarak avukatlık ve arabuluculuk yapmaktadır. 2004–2011 yılları arasında Van Mustazaf-Der Şube Başkanlığı yaptı. Mustazaf-Der'in kapatılma kararının ardından Mustazaflar Hareketi’nde yer aldı ve 2012 yılında HÜDA PAR Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete atıldı. HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcılığı ve HÜDA PAR Genel İdare Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Farsça ve İngilizce bilen Oğuz, evli ve 3 çocuk babasıdır.