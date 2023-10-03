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WanHaber – ÖZEL

HÜDA-PAR Van İl Başkanlığı her hafta düzenlediği rutin basın toplantısını bu hafta da gerçekleştirdi. HÜDA-PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, 2010 yılında yapımına başlanan ve çeşitli sebeplerden kaynaklı faaliyete geçemeyen Van Mall AVM’ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

AVM’nin acilen açılması gerektiğine vurgu yapan Sayğın, “Her geçen gün Van’ın bir değeri, bir tarafta çürümeye terkediliyor” dedi.

Sayğın yaptığı açıklamada, “Yapımına 2010 yılında başlanan bu alışveriş merkezi, tam 13 yıl oldu, bir türlü açılışı gerçekleştirilemedi. Daha önce Van City dendi. Bir süre faaliyet gösterdikten sonra kapandı ve halen de kapalı bir şekilde duruyor.

13 yıldır açılamayan bir alışveriş merkezinin ağırlıklı yönetimi bilindiği üzere Van Büyükşehir Belediyesidir. Dolayısı ile buradaki tüm sorumluluk Van Büyükşehir Belediyesine aittir. 13 yıldır bir AVM’yi açamayan bir belediyenin burada çok ciddi bir ihmal içerisinde olduğunu söylemek mümkündür. En son geçen yıl bir firma ile görüşme yapıldı.

Bu firmaya 5 yıllığına kiraya verildi. Yer tesliminden itibaren bu sürecin başlayacağı kamuoyu ile paylaşıldı. Bizim yapmış oluğumuz araştırmalarda halen ilgili firmaya yer tesliminin sağlanmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun sebebi ise AVM içerisinde yer alan bir takım eksiklerinin halen giderilmemiş olması, yüklenici firma bunu gerekçe göstererek, yer teslimini almamıştır. Dolayısı ile orada faaliyete başlama söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

“VAN’IN BİR DEĞERİ ÇÜRÜMEYE TERKEDİLİYOR”

Belediyenin, bütçesine girmesi gereken belli bir bütçeden mahrum kaldığını ifade eden Sayğın, “Buradan geçen yıl 1 milyon lira + KDV yani 1 milyon 200 bin lira gibi bir paraya o şirkete kiraya verilmişti. Her geçen gün Van’ın bir değeri bir tarafta çürümeye terkediliyor. Her ay belediyenin bütçesine girmesi gereken bir gelirden maalesef şehrimiz mahrumdur.

Bunun yanında oraya yatırım yapan çok sayıda esnaf var, dükkan sahipleri var. Bunlar ilgili yeri işletmek istemektedirler. Fakat maalesef açılışı yapılmadığı, yapılamadığı için bu esnafalar da ayrıca bir zarar içerisindedirler. Geçtiğimiz aylarda belediye, kendi payına düşen dükkanları satışa çıkardığını açıkladı. İlgili yerdeki sorunlar ve sıkıntılar nedeni ile alıcı da bulamamış sadece 1 dükkan satabilmiş. Diğer dükkanlar belediyenin elinde kalmıştır” şeklinde konuştu.

“AVM’NİN ACİLEN AÇILMASI GEREKMEKTEDİR”

AVM’nin acilen açılması gerektiğini belirten Sayğın, “Burada artık bir çözüm bulunması zorunludur. ‘Dükkanları satacağım, kiraya vereceğim, yönetici buldum bulacağım’ bilmem şu bu derken 13 yıl geçti. Dile kolay 13 yıl, bu hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir süre değildir. Burada yapılması gereken ya ilgili firmaya yer teslimi yapmak ya da işletmeyi derhal açmaktır. Özetle AVM’nin acilen açılması gerekmektedir” dedi.

Düzenlenen basın toplantısı soru cevapla sona erdi.

Haber : Mehmet Salih Giyci