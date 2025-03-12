Geçtiğimiz günlerde Van Ferit Melen Havalimanı ile ilgili alınan 3 ay kısmen ve 3 ay da tamamen kapalı kalma kararına değinen İl Başkanı Sayğın, kararın bir kez daha gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

HÜDA PAR Van İl Başkanı Av. Rasim Sayğın, “Van Havalimanının 1 Mayıs'tan 15 Ağustos'a kadar kısmen, 15 Ağustos-15 Kasım arasında ise tam kapanacağı söylendi. Geçen yıl yine bu zamanlarda Van Havalimanının kapatılacağı duyurulmuştu. Bununla beraber yapılan açıklamalarda yeni bir pist yapılacağı ve kapanmaya gerek kalmadığı vurgulanmıştı. Biz o dönemde tepkide bulmuştuk. Fakat gelinen noktada anlaşıldı ki yapılan pist yedek bir pist değil. Aksine taksi yolu diye ifade edilen ve İHA, SİHA'ların iniş kalkışı için hazırlanan bir pistmiş. Bize verilen bilgi geçen yıl neyken döndü dolaştı neye döndü ve bugün habersiz bir şekilde, kamuoyuyla paylaşılmaksızın bir anda havalimanının kapatılacağı ve kararların da alındığı söylendi.” dedi.

“VAN HALKINA YAPILAN BİR SAYGISIZLIKTIR”

İlgili kurumlarla görüşmeler yaptıklarını belirten Sayğın, “Havaalanı müdürü bizlere kararın alındığını, bu aşamada yapılacak bir şeyin olmadığını söyledi. Biz de buradan sormak istiyoruz; Hem Van'ın bürokratlarına, Van milletvekillerine gerek AK Parti milletvekillerine gerek Dem milletvekillerine… Siz bugüne kadar neredeydiniz? Van'ın sorunlarını neden takip etmiyorsunuz? Bu karar alma sürecinde siz bu kararların neresinde yer aldınız? Bilginiz var mıydı, yok muydu? Neden Van’a sahip çıkılmıyor? Bu soruların cevabının acilen Van halkıyla paylaşılması gerekmektedir. Çünkü Van il olarak, havaalanı olarak bölgeye hitap eden bir ildir. Aynı zamanda yurt dışından gelenler de oluyor. Giriş çıkışlarla beraber yaklaşık iki milyon insanın kullandığı bir havaalanıdır. Bu kadar basit bir şekilde ben karar aldım, üç ay kapatıyorum demekle olmaz. Bu en başta Van halkına yapılan bir saygısızlıktır.” sözlerine yer verdi.

“HAVALİMANINDAKİ ONARIM KIŞIN YAPILABİLİR MİYDİ?”

Kışın çok daha düşük yoğunlukta uçuşların olduğunu belirten Sayğın, “Kapanma dönemi ilin en yoğun uçuşlarının olduğu bir ay olduğu, bir mevsim olduğu değerlendirildiğinde bunun sebebinin halkı ikna edecek bir şekilde ortaya konulması lazım. Yani bu kışın yapılabilir miydi mesela? Kışın çok daha düşük yoğunlukla uçuşlar seyrediyor. Birçok memlekette kapanma olmaksızın havaalanları pistlerinin elden geçirildiği örnekler mevcuttur. Bunlar yapılabilir miydi veya kış mevsiminde daha az yoğunluklu uçuşların olduğu dönemlerde bunlar yapılabilir miydi? Teknolojik gelişmeler, betonun dökülme kalitesi, asfaltın dökülme kalitesi ile ilgili meydana gelen gelişmeler, benzer ülkelerdeki kış şartlarını, yoğun kış şartlarını yaşayan ülkelerde yapılan havaalanları değerlendirildiğinde farklı alternatiflerin ortaya kurulabileceği muhakkaktır. Dolayısıyla burada biz alınan kararın milletin düşünceleri alınmaksızın, milletin menfaati düşünülmeksizin alınan bir karar olduğunu düşünüyoruz. Ve bu kararın tekrardan gözden geçirmesini istiyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“VAN'IN İHTİYAÇLARINI KARŞILAYACAK BİR HAVAALANI YAPILMASI ZARURETTİR”

HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın konuşmasının devamında, “Van Havaalanı, Van'ın ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaktır. Van'ın acilen bir havaalanına ihtiyacı var. Bu havaalanının çok daha müsait olan bir yerde yapılması gerekmektedir. Bugüne kadar bunun yapılmaması zaten bir eksiklik. Bundan sonraki aşamada acilen Van'ın ihtiyaçlarını karşılayacak bir havaalanı yapılması zarurettir.” dedi.