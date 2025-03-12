AK Parti'nin TBMM Başkanlığı'na sunduğu torba kanun teklifinde yer alan düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi yüzde 33’lük artışla 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarıldı.

Teklifin Meclis'te kabul edilmesi ardından ikramiyelerin ödenmesine başlanacak. 16 milyon emeklinin alacağı ikramiye ödemeleri SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı tahsis numaralarına göre yapılacak. Ödemelerin Ramazan Bayramı öncesi 24 Mart Pazartesi ile 28 Mart Cuma günleri arasında yapılması bekleniyor.

Emeklilerle beraber şampiyon sporcular, köy koruyucuları, yaşlılık maaşı alanlar, dul ve yetim aylığından yararlananlar, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi de ikramiye alacak. Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiyeleri hisse oranlarına göre ödenecek.