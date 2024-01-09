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Parti olarak daha önce ittifak görüşmelerinde bulunduklarını söyleyen Hüda Par Van İl Başkanı Rasim Sayğın; “Malumunuz 31 Mart’ta yerel seçimler olacak ve bu yerel seçimler nedeniyle de siyasi partiler kendi içlerinde seçime yönelik hazırlıklarını yapıyorlar. Bugüne kadar partilerin her biri gerek kendi adaylarını belirleme noktasında gerekse ittifak görüşmeleri neticesinde bir karara varmış bulunmaktadırlar. Bizim Hüda Par’ımızın da bugüne kadar yapmış olduğu ittifak görüşmelerimiz mevcuttu” ifadelerini kullandı.

“SEÇİME KENDİ ADAYLARIMIZLA GİRECEĞİZ”

HÜDA PAR yönetiminin verdiği karara vurgu yapan Sayğın, “Genel merkezimiz geçen hafta basına yapmış olduğu açıklamada, Türkiye’nin her tarafında kendi adaylarımızla seçime gireceğimizi açıkladı. Biz de bu vesileyle Van başta olmak üzere ilçelerde de seçime kendi belediye başkan adaylarımız ve meclis üyelerimizle gireceğimizi ilan ediyoruz” diye konuştu.

Aday adaylığı başvurularının bitiş tarihini de belirten Sayğın, “Genel merkezimizin açıklamış olduğu 20 Ocak 2024 tarihine kadar, hem ilçe belediye başkanlıkları hem il büyükşehir belediye başkanlığı hem de meclis üyesi aday adaylığı başvurularını alıyoruz” dedi.

HÜDA PAR İLK BAŞVURUSUNU ALDI

İlk aday adaylığı başvurusunu basın mensuplarının önünde kabul eden Hüda Par Van İl Başkanı Rasim Sayğın, “HÜDA PAR olarak Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk aday adaylığı başvurusunu Sayın Mehmet Mehdi Oğuz’dan alıyoruz” diyerek sözü HÜDA PAR Van Büyükşehir Belediyesi Aday Adayı Mehmet Mehdi Oğuz’a bıraktı.

2014 yılı yerel seçimlerinde de yine HÜDA PAR’dan Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu ifade eden Oğuz, “2024 mahalli idareler seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için bugün HÜDA PAR İl Başkanlığımıza aday adaylığı başvurusunda bulunduk. Rabbim hayırlara vesile etsin. Malumunuz 2014 yılı yerel seçimlerinde HÜDAPAR Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığım olmuştu. HÜDAPAR il ve ilçe teşkilatlarımız sürekli halkımızın içinde, sahada aktif olarak çalışmaktadırlar. Dolayısıyla Van’ımızın sorunlarını ve çözüm önerilerini iyi biliyoruz” diye kaydetti.

“VAN, HAK ETTİĞİ YERDEN UZAKTA”

Aday adayı Oğuz, açıklamalarını; “Malumunuz bu sorunlara ilişkin olarak İl Başkanlığımız tarafından kamuoyuna düzenli açıklamalarda bulunulmaktadır. Van'ımız üç bin yıllık tarihi doğal ve tarihi potansiyeli ile bugün hak ettiği yerden çok uzakta bulunmaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbul ve Diyarbakır'dan sonra Van üçüncü büyük şehir konumunda idi. Gerek merkezi hükümetlerin ihmali ve gerekse yerel yönetimlerin yetersizliği nedeniyle bugün Van hak ettiği konumdan çok uzakta ve bununla birlikte bugün birçok sorunla da boğuşmaktadır.” şeklinde sürdürerek, Van’ın sorunlarını sıraladı.