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Wanhaber / Haber Bülteni

Hür Dava Partisi Van İl Başkanlığı ilçe kongrelerine başladı. Van’da İpekyolu ilçesinde 4’üncü Olağan Kongresini gerçekleştiren Hüda –Par, yeni ilçe başkanını belirledi.

Edremit Uygulama Oteli’nde düzenlenen kongreye; HÜDA PAR Sözcüsü ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, HÜDA PAR Van İl Başkanı Rasim Sayğın, HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE Başkanı Abdurrahman Cevher, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Mehdi Oğuz, delegeler, il ve ilçe teşkilatları, vatandaşlar, siyasi parti temsilcileri ile STK temsilcileri katıldı.

Kur’an’ı Kerim tilavetiyle başlayan kongrede kürsüye gelen Mevcut Başkan Yavuz Oktuay, şimdiye kadar gururla taşıdıkları görev bayrağını yeni seçilen ekibin daha ileriye taşıyacaklarından emin olduğunu söyledi. Oktuay, Başkan Bedri Bor ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Yoklamanın alındığı program, Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Işık’ın Faaliyet Raporu ve İpekyolu ilçe İdare Kurulu Üyesi Mehmet Emin Ekinci’nin Maliye Raporu sunumlarıyla devam etti.

Yapılan konuşmaların ardından tek liste halinde girilen seçimlerde İpekyolu İlçe Başkanlığı’na tüm delegelerin oyunu alan Bedri Bor seçildi.