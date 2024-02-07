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Çaldıran ilçesine bağlı Yuvacık Mahallesi'nde 37 yaşındaki hipertansiyon hastası ani bir rahatsızlık geçirdi.

Hastalarını kötü hava şartlarından dolayı kendi imkanlarıyla hastaneye götüremeyen hasta yakınları, Van İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerle irtibata geçti.

Sağlık ekipleri, etkili olan yoğun tipiye rağmen iş makinalarının yardımıyla bölgeye ulaşmayı başardı.

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hipertansiyon hastası hastaneye ulaştırıldı. Vatandaşlar ise zorlu hava şartlarına rağmen hastaya ulaşan ekiplere teşekkür etti.