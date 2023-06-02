Türkiye siyasette yeni bir döneme hazırlanıyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) bugün açılması beklenirken, yeni gelişmeler de yaşanıyor.

14 Mayıs seçimlerinde belirlenen milletvekilleri TBMM’de düzenlenecek ilk oturumla yemin edip görevlerine başlayacak.

Son gelişme terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'den geldi.

HDP toplandı

Seçimlerin sona ermesiyle olağanüstü kurultay kararı veren HDP milletvekilleri ilk toplantısını düzenledi.

HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan'ın başkanlık ettiği bir toplantı gerçekleştirildi.

Yeni dönemi değerlendirmek adına düzenlenen toplantıda partinin grup yönetimi konuşuldu.

Verilen karara göre ise HDP Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç'un grup başkanvekilliğine devam etmesi belirlendi.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder

Bir diğer yandan Meclis İdare Amirliği görevini Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, Meclis Başkanvekilliğini ise Sırrı Süreyya Önder'in yürütmesi kararlaştırıldı.

Bu kapsamda HDP’nin meclis başkanvekili olarak belirlenen Sırrı Süreyya Önder, üç haftada bir Meclis’i yönetecek vekillerden biri oldu.

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