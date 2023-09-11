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Türkiye'de son yıllarda artan kira ve konut fiyatlarının önüne geçebilmek için yeni projeler sürüyor. Son olarak konut arzını artıracak yeni adım, Meclis'in açılışıyla birlikte hayata geçirilecek.

BAKAN ÖZHASEKİ DUYURDU: HAZİNE ARAZİLERİ İMARA AÇILACAK

Sabah'ın haberine göre, Suudi Arabistan Riyad'da düzenlenen Cityscape Fuarı'nda açıklamalar yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konut arzının artırılması için, konuta ulaşımın kolaylaşması ve kira fiyatlarının düşmesi için hazine arazilerini imara açacaklarını açıkladı.

Bakan Özhaseki'nin açıklamaları şöyle:

"Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte emtia fiyatları dünyada çok ciddi artış gösterdi. Ancak özellikle depremden sonra ortaya çıkan manzarada arz-talep dengesi iyice şaşırdı. Deprem bölgesinde evini kaybeden 1 milyon 900 bin vatandaşımız oldu. Devletimiz 325 bin aileye kira yardımı yapıyor.

Hatay'dan Maraş'dan Malatya'dan vatandaşlarımız başka şehirlere giderek ev kiraladı. İstanbul'a gelenler oldu. Bu şekilde 100 bin ev kiralanması fiyatları bir anda zıplatır İstanbul'da"

"NE KADAR ÇOK ARZDA BULUNURSANIZ FİYATLAR O KADAR AŞAĞIYA İNER"

"Ne kadar çok arzda bulunursanız o kadar çok fiyatı aşağıya çekersiniz. Bu sorunun çözümü için bir tarafta deprem konutlarının yapımına devam ediyoruz. Arkasından epeyce bir arazi parselasyonu yaparak ve altyapısını hazırlayarak bunu arz etmemiz lazım.

Şu anda birçok yerde artık müteahhitlik firmaları yüzde 50 ile çalışıyor. Bu çok büyük bir rakam. Bu inşaat maliyetlerini çok artırıyor, konut fiyatları yükseliyor. Bunun tersine dönmesi için o zaman bizim elimizdeki imkânları kullanmamız gerekiyor.

"MECLİS AÇILINCA İLK İŞ BİR YASA ÇIKARTACAĞIZ

"Şu anda Milli emlak arazilerinin hepsi bizim bakanlığımızda. Çalışmaya başladık bile. Meclis açılınca ilk iş yeni bir yasa çıkaracağız. Yasada bu hazine arazileri de yer alacak. Vatandaşın konut sorunu çözülecek."

Superhaber