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Haftanın ilk günü yurt içinde önemli bir veri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı iş gücü istatistiklerini duyurdu. İşsizlik oranı en son yüzde 9,6 olarak açıklanmıştı. Temmuz’da ise işsizlik oranı 0,2 puan azalarak yüzde 9,4 seviyesinde gerçekleşti. işsiz sayısı 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi azalarak 3 milyon 291 bin kişi oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ORANI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,3 puanlık azalış ile yüzde 18,0 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 15,2, kadınlarda ise yüzde 23,1 olarak tahmin edildi.

OVP’DE İŞSİZLİK HEDEFİ TEK HANE

Ekonominin üç yıllık yol haritası Orta Vadeli Program’Da (OVP), “Kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler” yapılacağına ilişkin ifadeler yer almıştı. OVP’de 2026 yılı için işsizlikte tek hane öngörülüyor.

Bu hedefe ulaşmak için de kapsamlı bir politika öneri ve tedbiri yelpazesine yer verilmiş durumda. OVP’nin hedeflediği süre boyunca istihdamın yıllık ortalama 909 bin kişi artması ve işgücüne katılım oranlarındaki öngörülen artışa rağmen işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesi ve 2026 yılında yüzde 9.3 seviyesinde gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için temelinde mesleki eğitimin yer aldığı bir politika bütününün uygulanması planlanıyor. Sanayi ile işbirliği çerçevesinde mesleki eğitim programlarının hayata geçirilmesi, staj ve işbaşı eğitim programlarının yaygınlaştırılması gibi tedbirler ön plana çıkıyor.

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