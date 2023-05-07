Türkiye, 6 Şubat'tan bu yana Kahramanmaraş merkezli depremlerle mücadele ediyor.

Yaşanan zorlu süreçte, devletin tüm imkanlarının seferber edilmesiyle yaralar hızlıca sarıldı.

Enkaza dönen kentler bu süreçte yeniden ayaklandırıldı.

Öte yandan bölgede yaşamlarını sürdüren vatandaşların barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar karşılandı.

11 ilde hissedilir düzeyde artçılar ise devam ediyor.

Hatay sallandı

Afet bölgesinde çalışmalar hız kesmeden sürerken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.

Bu kez depremin merkezi, afette büyük yıkımlara uğrayan Hatay oldu.

AFAD, saat 11.36'da 4,7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı. Afetin derinliği ise 7.8 kilometre olarak açıklandı.

Depremin merkez üssü olarak Kırıkhan ilçesini işaret edildi. Deprem, çevre illerden de hissedildi.