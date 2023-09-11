Prof. Dr. Ahmet Ercan, eski ismi Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden Türkiye'de gerçekleşmesi muhtemel depremlerin şiddetlerini iller bazında açıkladı.
İŞTE İL İL GERÇEKLEŞEBİLECEK DEPREM BÜYÜKLÜKLERİ!
Adana: 7.1
Adıyaman: 6.9
Aksaray: 6.5
Amasya: 7.3
Ankara: 6.6
Antalya: 7.0
Ardahan: 6.5
Artvin: 6.5
Aydın: 7.3
Bartın: 6.7
Batman: 6.5'den küçük
Bayburt: 6.5'den küçük
Bilecik: 6.5'den küçük
Bolu: 7.5
Burdur: 7.0
Bursa: 7.1
Çankırı 7
Çanakkale 7,5
Çorum 7,1
Denizli 7
Diyarbakır 7
Düzce 7,3
Edirne 6,5