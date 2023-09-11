Prof. Dr. Ahmet Ercan, eski ismi Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden Türkiye'de gerçekleşmesi muhtemel depremlerin şiddetlerini iller bazında açıkladı.

İŞTE İL İL GERÇEKLEŞEBİLECEK DEPREM BÜYÜKLÜKLERİ!

Adana: 7.1

Adıyaman: 6.9

Aksaray: 6.5

Amasya: 7.3

Ankara: 6.6

Antalya: 7.0

Ardahan: 6.5

Artvin: 6.5

Aydın: 7.3

Bartın: 6.7

Batman: 6.5'den küçük

Bayburt: 6.5'den küçük

Bilecik: 6.5'den küçük

Bolu: 7.5

Burdur: 7.0

Bursa: 7.1

Çankırı 7

Çanakkale 7,5

Çorum 7,1

Denizli 7

Diyarbakır 7

Düzce 7,3

Edirne 6,5

Kaynak: Mynet