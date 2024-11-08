İki Altın Türünün Tarihçesi

Reşat altını, Sultan V. Mehmed Reşat döneminde (1909-1918) basılmaya başlanırken, Hamit altını ise Sultan II. Abdülhamid dönemine (1876-1909) dayanmaktadır. Bu altınlar, dönemin zenginliğini ve ekonomik gücünü simgelemekle kalmayıp, tarihsel süreçte de önemli bir yer edinmişlerdir.

Tasarım ve Ağırlık Farklılıkları

Her iki altın türü de 22 ayar altından yapılmış olup genellikle 7.2 gram ağırlığındadır; ancak tasarımları açısından belirgin farklılıklar taşımaktadır. Reşat altının üzerinde Sultan V. Mehmed Reşat'ın tuğrası ve "El-Ghazi" yazısı yer alırken, Hamit altının üzerinde Sultan II. Abdülhamid'in tuğrası ve "Adli" yazısı ile "Darphane-i Amire" damgası bulunmaktadır. Bu görsel farklılıklar, her iki altın türünü ayırt etmede önemli bir rol oynamakta ve koleksiyoncular için değerini artırmaktadır.

Değer ve Kullanım Alanları

Reşat altın ve Hamit altın, koleksiyoncular arasında yüksek bir değere sahip olmakla birlikte, nadir bulunan Hamit altınları genellikle daha fazla koleksiyon değeri taşımaktadır; her iki altın türü de ziynet eşyası olarak kullanıldığı gibi, yatırım aracı olarak da tercih edilmektedir. Bu özellikleri, Reşat ve Hamit altınlarının tarihsel ve kültürel önemini ortaya koymakta ve yatırımcılar için cazibesini artırmaktadır.