Yapılan yatırımlar, tamamlanan hastaneler ve yeni alınan cihazlarla vatandaşların daha nitelikli sağlık hizmetleriyle buluşturulduğu Hakkari'de, doktor atamaları da bu hizmetlerin kalitesinin artmasını sağladı.

Daha önce hastaların yakın illere gitmek zorunda kaldığı kent, bugünlerde "ilk" olarak nitelendirilen birçok ameliyatın yapılabildiği bir altyapıya kavuşturuldu.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde görev yapan kadın doktorlar da diğer meslektaşlarıyla kentteki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına katkı sundu.

Kurdukları ilişkilerle yöre sakinlerinin takdirini kazanan kadın doktorlar, hastaların sağlık hizmetlerinden eksiksiz faydalanmalarını sağlamak için görev yapıyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sevda Kurtulmuş, AA muhabirine, hastaların sağlığının kendileri için her şeyden önemli olduğunu söyledi.

Hastanede görevli doktor ve sağlık çalışanlarının insanlara en iyi sağlık hizmetini sunma çabası içinde olduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Hepimizin ayrı ayrı yoğunluğu oluyor ama hastalarımız sağlığına kavuşunca o yorgunluklar bizde tatlı hatıra olarak kalıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün kadınlar için eşitlik ve dayanışma anlamına gelmesini diliyorum. Özellikle zorlu ve özveri isteyen cerrahi branşta kadın olarak görev yapmak, zaman zaman mücadele gerektiriyor. Disiplin, tutku ve özveriyle her zaman üstesinden gelmek mümkün. Genç kadınlara en büyük tavsiyem, hayallerinin peşinden cesurca gitmeleri ve hiçbir şekilde engellere boyun eğmemeleridir."

"Kadının sosyal alanda, çalışma hayatında sözü olması onur verici"

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ayşegül Elmas ise çalışmaların yoğun geçtiğini, gece gündüz demeden hastaların sağlığı için çaba sarf ettiklerini dile getirdi.

Kentin zorlu coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Elmas, şöyle konuştu:

"Doğum oranlarının ülke geneline göre daha yüksek olabildiği bir coğrafya. Elimizden geldiğince kadınların zor süreçlerini kolay atlatmalarını sağlamak için çaba harcıyoruz. Burada tüm ekip arkadaşlarımızla vatandaşa iyi sağlık hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Kadınlar Günü'nün küresel çapta kutlanması mutluluk verici. Kadının sosyal alanda, çalışma hayatında sözü olması onur verici. Çocuklarıyla savaş ortasında kalan, zor şartlarda hayata tutunmaya, iş hayatında var olmaya çalışan tüm kadınlarımızın yanındayız. Kadınlarımızın hak ettiklerini elde edebilecekleri bir gelecek için mücadele vermeye her zaman hazırız."

KETEM'de görevli doktor Rümeysa Çavuşoğlu da vatandaşlara, kanserle mücadelede erken teşhisin önemini anlatmak için çabaladıklarını anlattı.

Çavuşoğlu, "Kadınlarımızın, hastalarımızın sağlığını önemsiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Bir şeyler anlatmak, mesleğimizin bir parçası. Gelen başvuru sayısı iyi. Bilinçlendirme çalışmalarıyla duyarlılık artıyor. Bir kadın doktor olarak emekçi kadınlarımızı önemsiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'müz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.