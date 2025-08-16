Edinilen bilgiye göre, ilk yangın, Hakkari merkeze Bay köyünde akşam saatlerinde boş arazide başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılmaya başladı. Ekipler olay yerine ulaşarak yangını büyümeden söndürdü.

İkinci yangın ise Medrese Mahallesi’nde ise bir bahçede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Meyve ağaçlarını saran alevler, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle evlere ulaşmadan kontrol altına alındı.

Mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerinin hızlı ve başarılı müdahalesi için belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: İHA