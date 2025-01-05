Dün saat 16.30 civarında, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Cengiz Topel Caddesi'ndeki Eczaneler Sokağı'nda, yolda yürüyen dört kişi arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ YARALANDI

Olayda A.T. (24), D.B. (24) ve R.Ç. (17) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, bir kadın da dahil olmak üzere, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili olarak A.U. isimli şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.