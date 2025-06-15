Edinilen bilgilere göre, yeni adliye binasının temeli için yürütülen kazı çalışmaları sırasında zemin dengesinin bozulması sonucu, hemen bitişikteki mevcut adliye binasının giriş bölümünde çökme meydana geldi. Giriş kapısının havada asılı kaldığı çökme anı ise, çevredeki bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, binanın ön kısmında göçük oluştuğu görüldü.

Olayda beton zemin parçalanırken, giriş kapısının altı tamamen boşaldı. Hafta sonu olması sebebiyle binada personel bulunmadığı öğrenildi.