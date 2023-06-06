Türkiye Yüzyılının yeni kabinesi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu 67. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni duyurdu.

Merakla beklenen Dışişleri Bakanlığı görevine MİT Müsteşarlığı görevini yürüten Hakan Fidan'ın getirildiği açıklandı.

Dün akşam saatlerinde ise Hakan Fidan'ın yerine MİT'in başına İbrahim Kalın atandı.

Sosyal medyada ilk paylaşım

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, göreve gelmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın'a devrettiğini ifade eden Fidan, Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sundu.

"Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim

@ikalin1’a devrettim.

Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız

@RTErdogan’a şükranlarımı sunuyorum.

Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz.

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