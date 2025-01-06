HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Konya’da basın açıklaması düzenledi. Arslan, daha öncesinde emekli olanların emeklilik aylıklarıyla alakalı maaşlarının asgari ücretin aşağısında olmadığını ifade ederek, "Son 8 yıldır emeklilerimizin, emekli oldukları zaman asgari ücretin aşağısında ücret aldığını görüyoruz.

Eğer ki yeni bir düzenleme olmazsa 2024’te 12 bin 500 lira en düşük emekli maaşı, asgari ücret de 17 bin lira. Dolasıyla bu hayatlarının baharında işe girmiş ve gerçekten bir ömür ülkesine, iş yerine hizmet etmiş, primini ödemiş, ödediği primle emeklilik hayali kurmuş, emekli olduktan sonra da kendilerine verilen maaşın asgari ücretin altında olması başka bir şekilde izah edilemez. Asgari ücretin çok yüksek olması da doğru bir yaklaşım değil. Dolasıyla emekli sisteminin değişmesi, gözden geçirilmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Türkiye’nin modeli bu olamaz"

Emeklilik aylığının hesaplanma sisteminin değişmesi gerektiği belirten Arslan, "2024 yılında emekliliği gelen bir arkadaşımız 2025 yılında emekli olacaklara göre yüzde 35 daha yüksek oluyor. Bir yıl fazla prim ödüyor arkadaşımız, 2024’te değil de 2025’te emekli olmak istiyor, 2025 yılında emekli olursa 2024’teki emekliye göre maaşı yüzde 35 daha düşük.

Böyle bir mantık olabilir mi? Bir yıl daha fazla prim ödüyorsunuz ama maaşınız düşüyor. Aylık bağlama kriterlerimizden bir tanesi enflasyon. Enflasyon da bir önceki oranlara göre belirleniyor. Sistemin acilen düzeltilmesi gerekiyor. Primin fazla ödendiği, sistemde daha fazla kalan insanın daha az aldığı bir model Türkiye’nin modeli olamaz" diye konuştu.