Sarı liste başkan adayı Biner: "Hiçbir listeye destek vermeyeceğiz"

Van Ticaret ve Sanayi Odası (VAN TSO) 'Sarı’ liste başkan adayı Faruk Biner, "Gelinen aşamada hangi listenin seçileceğinin toplum nezdinde hiçbir kıymeti olmayacaktır. Sonuç ne olursa olsun seçimin üzerindeki şaibeyi kaldırmayacaktır" dedi.

HABERDE İNSAN 24.11.2022, 12:55
Sarı liste başkan adayı Biner: "Hiçbir listeye destek vermeyeceğiz"

Van'da aylarca gündemi meşgul eden 19 meslek grubunun bulunduğu VAN TSO seçimleri 22 Ekim tarihinde yapıldı. Seçim akşamı ilan edilen sonuçlara göre ‘Beyaz’ liste 10, ‘Mavi’ liste ise 9 grup kazanırken sarı, kırmızı, yeşil liste ise hiçbir grup kazanamamıştı.

Seçimlerde şaibe olduğu ve sahte yetki belgesi ile oy kullanıldığı iddiası üzerine beyaz, sarı ve mavi liste tarafından İpekyolu İlçe Seçim ve İl Seçim Kuruluna itirazlar yapılmış, mevcut oda başkanının seçim akabinde yaptığı basın toplantısında seçim sürecinde 500'ü aşkın sahte yetki belgesinin kullanıldığını belirtmesine rağmen yapılan itirazlar sonucunda sadece mavi listenin talebi kabul görmüş ve 1. grup (Tarım ve Hayvancılık) iptal edilmişti. Böylelikle mahkeme tarafından mavi ve beyaz listenin 9'ar grup kazanarak seçimi tamamladığı belirtilmişti.

Oysa beyaz, sarı ve kırmızı liste başkan adayları açıklama yaparak 19 grupta seçimin tekrarlanması yönünde talepleri olduğunu dile getirmiş, yapılan bütün itirazların ardından İpekyolu 2. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından iptal edilen 1. grup seçiminin 17 Aralık 2022 tarihinde yapılması yönünde karar çıkmıştı.

“Şehrimize ve tacirimize yakışır bir durum ortaya çıkmamıştır”
Sarı liste başkan adayı Faruk Biner de yenilenecek 1. grup seçimi öncesi, açıklamalarda bulundu. Seçim sürecinin başından itibaren şeffaf bir süreç yürüttüklerini belirten Biner, "22 Ekim 2022 tarihinde yapılan VAN TSO oda orga seçimlerinde 'Sarı’ liste olarak hazırlandık. Bu süreçte ilkeli, dürüst, şeffaf ve adil bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürdük.

Seçim sürecinde, kazanmamız durumunda kentimizin gerçekleri ile yüzleşerek yapabileceklerimiz üzerinden mesajlar vererek kentimizin birleştirici bir gücü konumunda yer almak hep dile getirdik. Kent yararına yapılması gereken tüm planlamalarda yer alabilecek ve yapabilecek öngörüye sahip bir yönetim anlayışını şiar edindik. Bizler açışından tamamıyla şeffaf ve demokratik bir süreç ilerlerken rakiplerimizin seçim öncesi ve seçim esnasında yaptıkları şehrimize ve tacirimize yakışır bir durum ortaya çıkmamıştır. Nitekim seçim günü ve sonrasında yaşananlar kamuoyu tarafından bilinmektedir" dedi.

“Hangi listenin seçileceğinin toplum nezdinde hiçbir kıymeti olmayacaktır”
Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın itibarının zedelendiğini de ifade eden Biner, "Seçimin şaibeli bir şekilde yapıldığı, sahte yetki belgeleri ile oy kullandığı, seçim öncesinde ise meslek grup yerleri ile oynandığı kamuoyu tarafından bilinmektedir. Kentimizin en büyük sivil toplum örgütü olan Van Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu denli itibar zedelenmesi yaşadığı bir seçim dönemi olmamıştır.

Sonuç olarak yapılan seçim sonucunda 19 grubun tamamında şaibe olmasına rağmen seçim kurulu kararıyla sadece 1. meslek grubunun iptaline ve seçimin tekrar yapılmasına karar verilmiştir. Gelinen aşamada hangi listenin seçileceğinin toplum nezdinde hiçbir kıymeti olmayacaktır. Sonuç ne olursa olsun seçimin üzerindeki şaibeyi kaldırmayacaktır. Bu nedenle 17 Aralık 2022 tarihinde yapılması kararlaştırılan Van Ticaret ve Sanayi Odası 1. meslek grubu seçimine müdahil olmayıp hiçbir listeye destek vermeyeceğimizi de kamuoyu ile paylaşmak isteriz" diye konuştu.İHA

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