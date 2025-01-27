Güven endeksleri, o sektörle ilgili beklentileri sektörün gözünden ortaya seriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi ocakta aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 2,5 artışla 116,5, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,4 artarak 114,5, inşaat sektöründe yüzde 2,6 yükselişle 91,7 değerini aldı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE

Hizmet sektöründe ocakta bir önceki aya oranla son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2,7, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,8, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 2,1 yükseldi.

PERAKENDE SÖKTÖRÜNDE

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,7, mevcut mal stok seviyesi yüzde 2,4 artarken, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 0,8 azalış kaydetti.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE

İnşaat sektöründe de alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 8,7 yükselirken, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisinde yüzde 2,3 düşüş gerçekleşti.