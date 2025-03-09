CHP'den istifa eden eski milletvekili Gürsel Tekin, siyasi kariyerine yeni bir yön verme kararı alarak yeni bir parti kuracağını duyurdu.

Tekin, parti kurma kararını duyurduğu açıklamasında, “Ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz” ifadesini kullanarak, mevcut siyasi ortamda bir değişim yaratmayı hedeflediğini belirtti.

"KIRGINLARI, UMUTSUZLARI, SANDIĞA GİTMEYENLERİ ANLIYORUZ"

Ayrıca, kuracağı partinin, özellikle kararsız seçmenlerin sesine kulak verecek bir platform olacağına dikkat çekti. Tekin, partisinin, toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına çözüm üretecek, adil ve eşitlikçi bir yaklaşımı benimseyeceğini vurguladı.

Gürsel Tekin'in X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Yıllardır milletimize hizmet etmenin onurunu yaşadık. Şimdi, ülkemizin geleceği için yeni bir yol açıyoruz. Türkiye’nin umudunu yeniden yeşertecek, kararsızlığa mecbur bırakılan milyonların sesi olacak bir hareket doğuyor. Ayrışmaya değil, birleşmeye, kavgaya değil, çözüm üretmeye geliyoruz. Adını, logosunu, programını hep birlikte şekillendireceğiz. Bu sadece bir parti değil, ortak hayallerimizin ve yarınlarımızın müjdesi... Sessiz çoğunluğun sesi oluyoruz! Kırgınları, umutsuzları, sandığa gitmeyenleri anlıyoruz. Birlikte değiştireceğiz.