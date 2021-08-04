Ensar Vakfı Erdoğan için kurban kesecek
Ensar Vakfı Van Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kurban kesecek.
Ensar Vakfı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizde devam eden yangın ve sel felaketleri başta olmak üzere, her türlü müsibetlerden korunmak ve kurtulmak için Van ilimizde sayın Cumhurbaşkanımız için kurban kesiyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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