Ensar Vakfı Erdoğan için kurban kesecek

Ensar Vakfı Van Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kurban kesecek.

GÜNCEL 04.08.2021, 13:25
Ensar Vakfı Erdoğan için kurban kesecek

Ensar Vakfı Van Şubesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için kurban kesecek.

Ensar Vakfı'ndan yapılan açıklamada "Ülkemizde devam eden yangın ve sel felaketleri başta olmak üzere, her türlü müsibetlerden korunmak ve kurtulmak için Van ilimizde sayın Cumhurbaşkanımız için kurban kesiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Yorumlar (4)
Çift maaş 33 dakika önce
Kurban bile kurtarmayacak her nefis ölümü tadacak yolcudur abbas bağlaşan durmaz inş
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Alakoý 31 dakika önce
İtibarin kurbanı günahın adaletsizliğin kurbanı olurmu her türlü günahı zulmü işle sonra kurban keş kurbana zülüm bu
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Acem 29 dakika önce
Kurban parası cebimizden verin vakıf ta degil yada millete iban verin
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Hakan 14 dakika önce
Nasıl Bi zihniyet bu yemin ederim aklım almıyor
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