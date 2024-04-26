14'üncü Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı’nda, Edremit İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kurulan stantta sergilenen Zerrinkadeh çiçeği ilgi odağı oldu.

Anavatanı Avrupa olan Zerrinkadeh çiçeğini özel kılan şey ise Türkiye’de sadece Edremit ilçesinde yetişiyor olması.

Fuarda Zerrinkadeh çiçeğinin yanı sıra farklı ürünleri de sergilediklerini belirten Edremit İlçe Tarım Müdürü Çağatay Mirahmetoğlu, ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Edremit İlçe Tarım Müdürü Mirahmetoğlu, “Edremit adına açtığımız stantta yerel ürünlerimizi tanıtıyoruz. Van pastamız, kayısı tatlısı, kurutmalık meyvelerin yanı sıra Edremit ilçesine has Zerrinkadeh denilen çiçek türümüz var. Soğansı bir bitki türü olan ve aynı zamanda Nergis çiçeği ailesinden olan Zerrinkadeh çiçeğimiz yabani bir bitki türü olarak karşımıza çıkıyor. İlkbahar aylarında sadece 15 günlüğüne açan bu çiçeğimiz yalnızca yılda bir kere filizlenir. İlgi çeken bir çiçek türü olan Zerrinkadeh çiçeği, fuarda da dikkat çekiyor, tüm çiftçilerimize ve ilgililerine hayırlı olmasını temenni ediyorum.” diyerek kurdukları stant hakkında bilgi verdi.