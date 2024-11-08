Turistik Doğu Ekspresi Ne Zaman Seferlere Başlayacak?

Seferler, hem yerli hem de yabancı turistler için önemli bir cazibe merkezi haline gelecek. Ankara'dan Kars'a düzenlenecek seferlerin yanı sıra Erzurum-Kars arasında da bölgesel turistik ekspres trenlerin sefere konulması, yolcuların bu güzergahı keşfetme fırsatını artırıyor.

Bilet Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Bilet satışlarının bugün itibarıyla başladığını bildiren Bakan Uraloğlu, yolcular için belirlenen bilet fiyatlarının kişi başı 5.250 TL'den başladığını duyurdu; bu fiyat, kış sezonunda unutulmaz manzaralar eşliğinde gerçekleşecek olan bu benzersiz yolculuk için oldukça makul görünse de, bütçe planlaması yapacaklar için önemli bir detay oluşturuyor. Biletlerin, TCDD gişeleri, yetkili seyahat acenteleri, mobil uygulama ve TCDD'nin resmi web sitesi üzerinden temin edilebileceği bilgisi, yolcuların ulaşımını kolaylaştıracak.

Ek Seferler ve Hizmetler Hakkında Bilgiler

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi'nin toplamda 60 sefer düzenleyeceğini ve bu süreçte 160 yolcu kapasiteli, 8 yataklı ve 1 yemekli vagona sahip trenlerin, yolculara ev konforunda bir deneyim sunacağını vurguladı; ayrıca, Erzurum-Kars arasında gerçekleştirilecek 24 seferlik bölgesel turistik ekspres trenler, yolculara şehir keşfi imkanı sağlayacak. Bu yeni hatlar ve seferler, Türkiye'nin doğal güzelliklerini ve zengin kültürel mirasını tanıtma açısından büyük bir fırsat sunuyor.