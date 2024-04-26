Turizmci Abdullah Tunçdemir, turizm sezonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Turizmcilerin sezondan beklentilerini aktaran Tunçdemir, Van turizminin odağını değiştirmesi gerektiğini ifade etti.

Turizmci Abdullah Tunçdemir; “Biz bölgemizde 25 yıldır turizm işi yapıyoruz. Bu işe ilk 2000 yılında başladığımızda buraya yalnızca Avrupalılar geliyordu, özellikle Almanya’dan çok sayıda turist geliyordu. 2010 yılı öncesinde iç turizm yoktu, bunlar başlarken ilk olarak kültür turu olarak başladı” dedi.

“BAYRAMDA GEREKEN KADAR TURİST ALAMADIK”

Tunçdemir, “Bugüne geldiğimizde ise 2024 yılı sezonu Ramazan Bayramı ile beraber açıldı diyebiliriz. Fakat biz bayramda gereken kadar turist alamadık. Ne kültür turizmi açısından ne de eğlence turizmi açısından, İranlı veya yerli turist alamadık.

Güneydoğu bölgesinde Batman, Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa gibi şehirlerin turizm tesisleri bayramda yüzde yüz doluluk oranıyla geçerken Van’da otellerin doluluk oranı düşüktü. Haliyle bu sezon çokta övünebileceğimiz bir şey yok. Kanaatimce biz bu sezon sınıfta kaldık.” ifadelerini kullandı.

“TURİZM PAZARIMIZI DOĞRU ŞEKİLDE KULLANAMADIK”

Van’ın mevcut turizm potansiyelinin yeterince iyi kullanılamadığını belirten Tunçdemir, “Bir turizmci olarak biz kültür turlarımızı ve İran pazarını doğru şekilde kullanamadık. Otellerimiz dolmadı, ancak bizim amacımız Van ve Van Gölü Havzası’nı iyice tanıtmak, markalaştırmak, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Kapadokya Bölgesi, Karadeniz Bölgesi nasıl doluyorsa, biz de o seviyede dolu olalım ve o seviyedeki müşterileri alalım.” şeklinde konuştu.

Vanlı Turizmci Abdullah Tunçdemir, son yıllarda Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin mevcut turizm potansiyelini oldukça iyi kullandığını ve bu ölçüde de turist çektiğini söyledi.

Tunçdemir, “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep gibi şehirlerde yaşanan turizm yoğunluğu bu bölgede yaşanmadı. En büyük eksik burada tanıtım olarak öne çıkıyor, turizm tanıtımında Güneydoğu Bölgesi kendini çok iyi bir şekilde pazarlayabiliyor.

Örneğin; Mardin başlı başına bir turizm kenti, aynı şekilde Şanlıurfa Göbekli Tepe başlı başına turizm anlamında kendini pazarlayabiliyor. Biz Van olarak şu an sadece Akdamar ve Van Kalesi ile tanıtım yapabiliyoruz. Bizim şu anda mevcut olan ve turizme açık olan yerlerden daha çok kapalı olan yerlerimiz var. Doğal ve tarihi pek çok yerimiz var.

Bunlar; Çarpanak Adası, Adır Adası, Yedi Kilise, yaylalarımız… Burada aslında fazlasıyla turizme hizmet edecek doğal ve tarihi yerlerimiz var ama bizler hem bu noktaları tanıtamadık hem turizme kazandıramadık, maalesef eksikliklerimiz var.” dedi.

“TURİZM ODAĞIMIZI DEĞİŞTİRMELİYİZ”

Turizmcilerin genellikle yalnızca İranlı turist potansiyeline yöneldiği belirten Tunçdemir, “Biliyorsunuz ki Van’da 12 ay boyunca yapılabilecek tüm alternatif turizm çeşitleri var. İnanç turizmi, kültür turizmi, doğa turizmi, kış turizmi çeşitli türlerde turizm potansiyelimiz olmasına rağmen, hak edilen turist sayısına ulaşamıyoruz. Biz yalnızca İranlılara odaklanıyoruz, İranlılar gelince otellerimiz doluyor, gelmezse boş kalıyor. İran pazarı ise bu dönemlerde, kendi iç dinamikleri sebebiyle fazlasıyla olumsuz etkileniyor.

En ufak bir karışıklıkta hiç gelmeyebilirler. İranlılar ülkelerinden çıkabilmeleri durumunda her halükarda Van’a gelecektir. Bu durum iki ayrı sebebe bağlı. Birincisi; buraya ucuz şekilde gelip kaliteli ürünleri ucuz şekilde satın alarak ülkelerine dönecekler, ikincisi ise; Van üzerinden Antalya, İzmir, Trabzon gibi şehirlere tatil yapmaya gidecekler.” diye kaydetti.

Yeni pazarlara açılabilmenin yollarını ifade eden Tunçdemir, “Bu sebepten ötürü bizim turizm odağımızı değiştirmemiz gerekecek, yani Van’ın turizm pazarını İranlılara bağlı olarak bırakmamamız gerek. Kuzey Irak, Ermenistan, Avrupa ülkeleri gibi pazarlar oluşturmamız gerekiyor.

Bizim hedeflerimizi büyütmemiz lazım. Sezon yeni başladı diyebiliriz, keşke umduğumuzdan daha iyi geçebilse. Ancak eksiğimiz çok fazla, haliyle sezonun nasıl geçeceğini bekleyerek göreceğiz. Turizm potansiyelinin daha da artarak devam etmesini temenni ediyoruz, fakat ben bu sezonun çok da dolu geçeceğini düşünmüyorum.” şeklinde aktardı.

Tunçdemir, “Bizim de hedefimiz turizm potansiyeli bakımından dolu bir sezon geçirmek. Sezonun iyi geçmesini umut ediyoruz.” sözleriyle 2024 sezonunun iyi geçmesine dair temennilerde bulundu.