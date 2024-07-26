Kira fiyatlarının, mevkisine göre neredeyse asgari ücretle yarıştığı Van’da kiracılar sıkıntı yaşıyor.

Yüksek kira artışlarının büyük sorunlara neden olduğuna dikkat çekerek açıklamalarda bulunan Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, “Kiracılar bıkmış durumda. Kira sözleşmeleri yenilenecek olan kiracılar kara kara düşünüyor, çünkü fiyatlar oldukça fazla yükseltiliyor” dedi.

Başkan Özdek, “Van’da bir an önce imar planıyla beraber konut sayısı arttırılmalı ve bu sorunlar çözülmeli” ifadelerini kullandı.

“KİRACILAR ÇARESİZ”

Van’da barınma sorununun yaşandığını anlatan Özdek, “Kiracılar, artan maliyetler karşısında ev bulmakta zorlanıyor. Oturdukları evde ise sözleşmenin yenilenmesi aşamasında ev sahipleri çok fiyat istiyor. Bunu kabul etmeyen kiracı ev aradığında ise maalesef hem kiralık ev bulamıyor, bulanlar da yüksek fiyat karşısında çaresiz kalıyor. Özellikle Temmuz ayında yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasıyla birlikte sorunlar daha da büyüyecek” şeklinde konuştu.

Özellikle asgari ücretle çalışan evli ve çocuklu ailelerin daha da güç durumda olduğundan söz eden Özdek; “Asgari ücret ile çalışan bir özel sektör çalışanı hayatını nasıl idame ettirecek? Ailesini nasıl geçindirecek, çocuklarını nasıl okula gönderecek ve ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? Van’ın bir an önce bu sorunlardan kurtulabilmesi için, yaşanılabilir bir kent olması için acil ve ivedi şekilde imar sorununun ortadan kalkması gerektiğini düşünüyorum. İmar sorunu ortadan kalktıktan sonra müteahhitler yeni konutlar yapacaklardır. Bununla beraber konut sayısı arttıkça insanlar uygun fiyatlara ev bulabilecektir. Bunların yapılabilmesi için acil eylem planlarına ihtiyaç vardır. Bunun için ciddi adımlar atılması lazım. Bu konuda yetkililerin sorumluluk alması lazım.” dedi.

“FAHİŞ FİYATLI KİRA ARTIŞLARI KABUL EDİLEMEZ”

Metropol kentlerle kira konusunda yarışan il haline geldik diyerek sitemlerini aktaran Özdek sözlerini şöyle tamamladı;

“Şu an Ankara’da, İstanbul’da kiralar ne ise Van’da şu an o seviyelerde. 2+1 daire 10 bin TL ile 12 bin TL, 3+1 daireler 15 bin TL ile 17 bin TL, 4+1 daireler ise 16 bin TL ile 18 bin TL arasında yüksek fiyatla kiraya veriliyor. Kiraların bu kadar fahiş fiyatlı olması doğru değil. Bu durum kabul edilemez. Yetkililerin acil olarak bu duruma el atması gerekiyor. Sürekli göç aldığımız için de konutlar yetmiyor. Bu da mevcut ev sahiplerinin işine yarıyor ve fiyat artışı yapıyorlar.”