Mahkeme heyeti, sanık Ahlam Albashır'ın "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" ve 6 kişiye karşı "Kasten öldürme" suçlarından toplam 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanık Albashır "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak" suçlarından ise toplam bin 794 yıla kadar hapis cezasına ve 22 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Albashır'a "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına da karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Ahlam Albashır'ın arasında tutuklu sanıklardan bir kısmı duruşma salonuna gelerek, bir kısmı da Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

"BANA VERİLECEK CEZAYI KABUL EDİYORUM"

Duruşmada son sözü sorulan sanık Ahlam Albashır, "Kendimi savunmayacağım, bana vereceğiniz herhangi bir hükmü kabul ediyorum. Olan patlama ve vefat edenlerden dolayı verilecek cezayı kabul ediyorum. Ammar Jarkes'in hiçbir şeyden haberi yoktur, ailemin vefat ettiğini biliyordu.

Ahmad Haj Hasan'ın da üç gün evinde kaldım, çalıştığım atölyede tanıştık. Kadın olduğum için ve kimsem olmadığını bildiği için bana yardım etti. Ferhat ve Fatma'yı da sadece evde gördüm. Bu insanların hiçbirinin alakası yok. Sayın Başkanla başbaşa konuşmak istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da suçlamaları reddederek beraatlerini talep ettiler.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca hazırlanan iddianamede, 13 Kasım 2022 tarihinde Taksim İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleşen bombalı saldırının PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye uzantısı YPG/PYD/SDG tarafından planlanıp gerçekleştirildiği belirtiliyor. Saldırı sonucu olay yerinde bulunan çocuk yaştaki Ecrin Meydan, babası Yusuf Meydan, Adem Topkara ile eşi Mukaddes Elif Topkara, Arzu Özsoy ile kızı Yağmur Uçar'ın vefat ettikleri, 99 kişinin yaralandığı ve birçok iş yerinin maddi hasara uğradığı anlatılıyor.

El yapımı bomba bulunan çantayı bırakan Suriye uyruklu Ahlam Albashır'ın 14 Kasım 2022 tarihinde yakalanıp gözaltına alındığı, YPG/PYD terör örgütünün özel istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos'un kamu düzenini bozmak, otoriteyi zayıflatmak, kaos ve kargaşa yaratmak ve böylece devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma amacına ulaşmak maksadı ile örgüt tarafından özel eğitime tabi tutularak talimatlandırılıp patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildikleri belirtiliyor.

CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, bombayı yerleştiren şüpheli Ahlam Albashır'ın 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 949 yıl 6 aydan 3 bin 9 yıla kadar hapsi isteniyor. Firari sanık örgüt elebaşlarından Cemil Bayık'ın da aralarında bulunduğu diğer şüphelilerin ise 7'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 16 yıl 6 aya kadar hapisleri talep ediliyor.

İddianamede eylemi gerçekleştiren 36 sanık hakkında "Devletin Birliğini ve Ülke Bütünlüğü Bozma, Silahlı Terör Örgütü Kurma veya Yönetme, Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Çocuğa Karşı Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürme, Tasarlayarak, Bombalama Suretiyle Adam Öldürmeye Teşebbüs Etme, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirme, Göçmen Kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor. 12 Şubat'ta görülen duruşmada, savcı Ahlam Albashır için iddianamedeki gibi cezalandırılmasını, 5 sanık için beraat ve 20 sanık için cezalandırılma talep etmişti.