Bir önceki yılın aynı ayına oranla Van’da kurulan şirket sayısında yüzde 53,3 oranında düşüş, kapanan şirket sayısında ise yüzde 22,2 oranında düşüş görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “2024 Mart Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri”nin illere göre dağılımı verilerine göre Van’da Mart ayında 40 şirket, 1 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Tasfiye edilen şirket sayısı ise 1 oldu.

Mart ayında kapanan şirket sayısı 2, kapanan kooperatif sayısı 2, kapanan gerçek kişili ticari işletme sayısı ise 10 oldu.

2023 Mart ayında ise 74 şirket, 3 kooperatif ve 19 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, 8 şirket tasfiye edilmiş, 9 şirket, 12 gerçek kişi ticari işletme ise kapanırken kapanan kooperatif olmamıştı.

Van’da 2024 Ocak – Mart aylarını kapsayan 3 aylık süreçte 154 şirket kuruldu. Kurulan şirketlerin sermaye dağılımı ele alındığında ise 373 milyon 190 bin TL olduğu görüldü.