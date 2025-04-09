Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Güneydoğu Anadolu Temiz Hava Merkezine (THM) bağlı iller arasında geçen yıl hava kalitesi bakımından kükürtdioksit miktarı en düşük Batman'da, partikül ise Bitlis'te ölçüldü.

Bakanlık koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürlükleri, ülke genelinde hava kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Güneydoğu Anadolu THM'ye bağlı 14 ilin geçen yıl ölçülen hava kalitesi verilerine göre, ortalama kükürtdioksit konsantrasyonları en düşükten en yükseğe Batman, Diyarbakır, Muş, Elazığ, Malatya, Siirt, Van, Bingöl, Şanlıurfa, Bitlis, Tunceli, Şırnak, Hakkari ve Mardin olarak sıralandı. Partikül madde konsantrasyonu bakımından ise sıralama Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Tunceli, Siirt, Şırnak, Mardin, Hakkari, Muş, Batman, Şanlıurfa ve Malatya şeklinde oldu.

Bu kapsamda Elazığ'da da kent merkezinde konuşlu "hava kalitesi izleme istasyonu" aracılığıyla kükürtdioksit, partikül madde ve karbonmonoksit gibi kirleticilerin konsantrasyonları 7 gün 24 saat ölçülerek, elde edilen veriler ışığında hava kirliliğini önleyici faaliyetler gerçekleştiriliyor.

"Gece gündüz fark etmeksizin sahada çalışmaya devam ediyoruz"

Elazığ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Fatih Önalan, AA muhabirine, çevre kirliliğine yol açan kaynakların doğal ve yapay faktörler olmak üzere ikiye ayrıldığını, doğal faktörlere çöl tozları, yanardağ patlamaları ve orman yangılarının, yapay faktörlere ise baca ve egzoz gazları ile sanayi ve inşaat faaliyetlerinin örnek verilebileceğini söyledi.

Bu faktörlerin etkilerini minimum düzeyde tutmak adına 7/24 sahada çalışma yürüttüklerini ve bu kapsamda Elazığ'da çevre izni verdikleri 55 tesisin denetimlerini gerçekleştirdiklerini bildiren Önalan, büyük sanayi tesislerinin anlık emisyon ölçüm değerlerinin sistemlerine çevrim içi düştüğünü anlattı.

Gelen ihbarı anında değerlendirdiklerini belirten Önalan, "Kükürtdioksit konsantrasyonu ve partikül değerleri açısından 4. sıradayız. Hedefimiz birinci sıraya yükselmek, hava kalitemizi daha da yükseltmek, bunun mücadelesi içerisindeyiz ve bunu da inşallah başaracağız. Daha yaşanabilir, daha sağlıklı bir çevre, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Isınma amaçlı faaliyetler ve araçların egzozlarından çıkan gazlarının hava kalitesini büyük ölçüde etkilediğini anlatan Önalan, geçen yıl kentte 70 bin 125 araçta egzoz muayenesi yapıldığını dile getirdi.

Önalan, CİMER'den gelen şikayetleri de değerlendirdiklerini, gerektiğinde idari yaptırımlar uyguladıklarını bildirdi.

"En güzel şey kirletmemek"

Fatih Önalan, 24 Ocak 2020 Elazığ ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte ağır hasar gören binlerce binanın yıkım faaliyetleri nedeniyle hava kalitesinin partikül madde yönünden kısmen düştüğünü ancak yıkım işlemlerindeki yoğunluğun azalmasıyla tekrar eski seviyesine geldiğini söyledi.

Hava kalitesini artırmanın ve daha yaşanabilir şehirler oluşturmanın o kentte yaşayan insanların elinde olduğunu vurgulayan Önalan, şunları kaydetti:

"Daha yaşanabilir bir çevre oluşturmak sadece denetimle olmaz, en güzel şey kirletmemek. Bunun mücadelesini veriyoruz. Hava kirliliğini etkileyen faktörleri sayarken, birincisi ısınmaya dayalı hava kirliliği. İlimizden örnek verecek olursak 2011 yılında doğal gaz kullanımından dolayı ciddi oranda hava kirliliğini azaldı. Doğal gaz kullanımını daha da yaygınlaştırarak bu değerleri çok daha aşağı seviyelere çekebiliriz. Egzoz emisyonlarıyla ilgili azaltmamız gereken bir durum var, bununla ilgili de elektrikli araç kullanımını yaygınlaştırarak bu konuda da sınır değerlerimizi aşağı çekeriz. Büyük tesisleri anlık takip ediyoruz. Diğer tesislerde de çevre iznine tabi olarak başvuruları alıp denetimlerini gerçekleştiriyoruz. En güzel şey kirletmemek, havayı da çevreyi de kirletmeyelim. Denetimler bizim görevimiz, kirletmemek vatandaşlarımızın görevi, bu konuda duyarlılık bekliyoruz."