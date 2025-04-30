İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli noktalarına düzenlediği saldırılarda 29 Filistinli yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarının ifadesine göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli öldü, 30'dan fazla Filistinli yaralandı.

Han Yunus'un Kızan bölgesine insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Sivil savunma ekipleri, Han Yunus'un Manara bölgesinde İsrail'in önceki saldırılarında hayatını kaybeden 3 çiftçinin cansız bedenine ulaştı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı yakınlarına düzenlenen İsrail bombardımanında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kenti ile kuzey bölgelere düzenlenen İsrail saldırılarında da 15 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Han Yunus'a düzenlediği saldırılarda yaralanan bir Filistinlinin de hayatını kaybettiği bildirildi.

Can kaybı 52 bin 365'e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 52 ölü ve 113 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 273 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 5 bin 864 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 365'e, yaralıların sayısının da 117 bin 905'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

UNRWA, Gazze'de yardımların tükendiğini ve açlığın derinleştiğini açıkladı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi Filistinlilere daha önce ulaştırılan yardım malzemelerinin tükendiğini ve açlığın daha da derinleştiğini belirtti.

UNRWA'nın X hesabından yapılan paylaşımda, Gazze'ye ulaştırılmaya hazır halde bekleyen yardımların önündeki tek engelin sınır kapılarının açılması olduğu kaydedildi.

Paylaşımda, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan temel yardım malzemeleri tükenirken, diğer yandan açlığın daha da derinleştiğine işaret edildi.

UNRWA'nın yaklaşık 3 bin insani yardım yüklü tırının Gazze'ye girmeyi beklediğine dikkat çekilen paylaşımda İsrail yönetimi tarafından uygulanan kuşatmanın kaldırılması gerektiği belirtildi.

İnsani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütüne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde aralarında bir gazeteci, 4 kadın ve eski tutukluların da olduğu en az 22 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun ocak sonundan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin ve Tulkerim kentlerine yönelik saldırılarını sürdürdüğü aktarıldı.

İsrail ordusunun saldırılarında yüzlerce kişinin gözaltına alındığı, saha sorgulamaları yapıldığı hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 171'i çocuk olmak üzere 957 Filistinli hayatını kaybetti.

Bu sürede 7 binden fazla Filistinli yaralandı, 16 bin 400 kişi gözaltına alındı.

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bir camiyi bombaladı

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Ferac Camisi'ni bombaladığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçaklarının hedef aldığı Ferac Camisi tamamen yıkıldı, saldırıda çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar bölgedeki Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze'deki Evkaf ve Din İşleri Bakanlığından 18 Şubat'ta yapılan açıklamada, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde var olan 1244 camiden 1109'unun yıkıldığını bildirilmişti.

Açıklamada, Gazze'deki camilerin yüzde 89'unun yıkıldığı, 834 caminin tamamen enkaza dönüştüğü, 275 caminin ise kullanılmayacak kadar hasarlı olduğu belirtilmişti.

177 Filistinli gazeteciden 49'u hala hapiste

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin'de evine baskın düzenlediği gazeteci Ali es-Semudi'yi gözaltına aldığı belirtildi.

Semudi'nin gözaltına alınmasıyla birlikte "Gazze Şeridi'nde soykırımın başından bu yana İsrail hapishanelerinde tutulan gazeteci sayısının 49'a yükseldiği" kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımın başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 177 gazeteciyi gözaltına alıp tutukladı, bunlardan 49'u halen cezaevinde."

İsrail'in "Filistinli gazetecileri sistematik gözaltılar yoluyla hedef almayı sürdürdüğüne" işaret edilen açıklamada, "Gazze’de gazeteciler suikastlarla hedef alınmaya devam ediyor. Bu dönem gazeteciler açısından en kanlı dönemlerden biri olarak kaydediliyor." denildi.

Açıklamada, Batı Şeria’da 19 gazetecinin idari tutuklamaya maruz kaldığı belirtilerek, son olarak hakkında idari tutuklama kararı verilen gazetecilerin Samir Huveyra ve İbrahim Ebu Safiyye olduğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, El Halil'deki İbrahim Camisine İsrail bayrağı astı

İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria'nın El Halil şehrindeki camiye akşam saatlerinde fanatik Yahudilerin baskını sonrasında caminin duvarlarına ve burçlarına çok sayıda İsrail bayrağı asıldığı görüldü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da, Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığının, konuya tepki gösterdiği açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, "Filistin Vakıflar ve Dini İşler Bakanlığı, İsrail işgal güçlerinin ve bir grup yerleşimcinin işgalci devletin kuruluşu bahanesiyle İbrahim Camisinin çatısına ve duvarlarına İsrail bayrakları asmasını kınamaktadır." ifadelerine yer verildi.

İsrail bayraklarının asılmasının İbrahim Camisinin "kutsallığına açıkça aykırı, Müslümanların hassasiyetlerini provoke eden ve İslam'ın kutsallarına yönelik ihlallerin devamı niteliğinde olduğu" vurgulandı.

İbrahim Camisinin, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sistematik saldırılarına maruz kaldığının altı çizilirken, "uluslararası topluma ve dini kültürü koruyan kuruluşlara" İsrail'in ihlallerini durdurma çağrısında bulunuldu.

İsrail, ateşkes müzakerelerinde ilerleme kaydedildiği yönündeki iddiaları yalanladı

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varılması için Hamas'ın silah bırakması talebinde ısrar ediyor.

Müzakerelere ilişkin bilgi sahibi olduğu ifade edilen İsrailli yetkili, taraflar arasında Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin şartları konusunda yaşanan anlaşmazlığın "özellikle Hamas'ın silah bırakmasıyla ilgili" olduğunu belirtti.

Adı açıklanmayan İsrailli siyasi bir yetkilinin ise müzakerelerde ilerleme kaydedildiğine ilişkin haberleri "yanlış" olarak nitelendirdiği aktarıldı.

KAN, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer başkanlığındaki müzakere heyetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yenilenmesi kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de, Mısır istihbarat başkanıyla bir araya geleceğini öne sürmüştü.

Israel Hayom gazetesinin, ismini vermediği İsrailli bir emniyet yetkilisine dayandırdığı haberinde ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ekim ayında savaşı bitirmeyi planladığı ileri sürülmüştü.

Hamas: İsrail'in Gazze'de uyguladığı aç bırakma politikası bir savaş suçu

Hamas, İsrail'in Gazze'de uyguladığı abluka ve aç bırakma politikasını "savaş suçu" şeklinde nitelendirerek, bunun uluslararası toplum ve yargı kurumlarına yönelik "açık bir meydan okuma" olduğunu belirtti.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun 60 gündür Gazze Şeridi'ne gıda, su, ilaç ve yakıt girişini engellediği, bu durumun bölgede kıtlığın daha da derinleşmesine yol açtığı vurgulandı.

İsrail işgal hükümetinin Gazze'de masum sivillere karşı aç bırakma politikasını bir silah olarak kullanmaya devam etmesinin; uluslararası toplumu, insani değerleri ve hukuk kurallarını hiçe sayma, başta Uluslararası Adalet Divanı olmak üzere uluslararası kurumlara açık bir meydan okuma olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin, İsrail'in BM personelini gözaltına alırken canlı kalkan olarak kullandığına dair ifadelerine atıfta bulunularak, bunun "İsrail'in insanlık dışı uygulamalarının ve yardım kuruluşlarını hedef alma politikasının" bir kanıtı olduğu kaydedildi.

BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kurumlara "Gazze'de 2 milyondan fazla insanı etkileyen kuşatmayı sona erdirmek ve insani yardımların önünü açmak için harekete geçme" çağrısında bulunuldu.

Hamas'ın açıklamasında ayrıca Arap ve İslam dünyasına, sivil toplum kuruluşlarına ve dünya kamuoyuna "Gazze halkına acil yardım ulaştırma ve sınır kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapma" çağrısı yinelendi.

UNRWA: İsrail güçlerince 50'den fazla personelimiz gözaltına alındı, canlı kalkan olarak kullanıldı

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'de görev yapan UNRWA personeline yönelik uygulamalarına tepki gösterdi.

Lazzarini, Gazze Şeridi'nde savaşın başından bu yana aralarında öğretmenler, doktorlar ve sosyal hizmet görevlilerinin de bulunduğu 50'den fazla UNRWA personelinin gözaltına alındığını, kötü muameleye maruz kaldıklarını, insanlık dışı muamele gördüklerini, dövüldüklerini ve canlı kalkan olarak kullanıldıklarını kaydetti.

UNRWA personeli: "Yaşadığım kabusun son bulması için ölümü diledim"

Lazzarini, Gazze'den alıkonularak İsrail'de gözaltında tutulduğu sırada işkence gören ve sonrasında serbest bırakılan bir UNRWA personelinin kendisine, "Yaşadığım kabusun son bulması için ölümü diledim." dediğini aktardı.

"Bu, yürek parçalayıcı ve çirkin bir şey. İnsani yardım çalışanlarının acıları görmezden gelinmemeli. Gazze Şeridi'nde işlenen suçlar ve uluslararası hukuk ihlalleri için adalet ve hesap verilebilirlik olmalı." ifadelerini kullanan Lazzarini, İsrail'in uygulamalarından büyük zarar gören UNRWA'nın insani yardım cephesinde görev alanlar için adaletin bir seçenek değil zorunluluk olduğunu vurguladı.

Hamas: Abdullah el-Bergusi, İsrail hapishanesinde sistematik tasfiye girişimlerine maruz kalıyor

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Bergusi'nin, Gilboa Hapishanesi'nde sistematik bir suikast girişimiyle karşı karşıya olduğu belirtilen açıklamada, sağlık durumunun ise doğrudan hayatını tehdit edecek kadar kritik bir aşamaya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, cezaevlerinden gelen son bilgilere göre şiddetli bir şekilde darp edilmesi sonucu Bergusi'nin vücudunda morluklar ve kafasında kan pıhtıları oluştuğu, gözleri şiştiği, kaburgaları kırıldığı ve bu nedenle uyuyamadığı dile getirildi.

Açıklamada, işkence birliklerinin, Amir isimli bir subayın önderliğinde Bergusi'nin hücresine baskın düzenlediği, her seferinde vücudu kanayana kadar darp edildiği, darp etme bittikten sonra kanlar içindeki cesedini parçalaması için köpeklerin getirildiği ve subayın, "köpekleri içeri sokun onunla teselli olsunlar" diye emir verdiği aktarıldı.

İşkence güçlerinin, her işkenceden sonra Bergusi'nin zayıflamış bedenine acıyı daha da artırmak için sıcak bulaşık deterjanı döktüğü belirtilen açıklamada, Bergusi'ye "sözlü hakaretler yapıldığı, subayın ona "Sen eski bir komutandın, bugün sıfırsın. Ölmelisin" dediği ifade edildi.

Açıklamada, Bergusi'nin, gördüğü işkenceler sonucu tekrar tekrar komaya girdiği, hiçbir koruma olmadığı için elini çöp poşeti ve tuvalet kağıdı kutusu ile sardığı dile getirildi.

Bergusi'nin, şiddetli ağrı nedeniyle normal bir şekilde uyuyamadığı, başı öne eğik şekilde yerde oturmak zorunda kaldığı, 12 gündür duş alamadığı, çiğneyemediği için ekmeği suya batırıp içmek zorunda kaldığı belirtildi.

Bergusi'nin maruz kaldığı durumun, "tüm uluslararası norm ve sözleşmelerin açıkça ihlalini oluşturan, yavaş ve kasıtlı bir suikast suçu" olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in, Hamas liderlerini cezaevlerinde tasfiye etme yönünde sürdürdüğü girişimlerin yalnızca daha fazla halk öfkesine ve halk patlamasına yol açacağı vurgulandı.

Uluslararası toplumun sessiz kalmasının, İsrail'i, "insan haklarını savunduğunu iddia edenlerin alnında bir leke olan" bu suçları işlemeyi sürdürmeye teşvik ettiği aktarılan açıklamada, özellikle Uluslararası Kızılhaç Komitesi başta olmak üzere uluslararası insan hakları örgütlerinden, Bergusi'yi ziyaret ederek durumunu incelemek için acilen harekete geçmeleri istendi.

Ayrıca uluslararası bir soruşturma başlatılması ve İsrail'in bu suçlardan dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanması çağrısında bulunulan açıklamada, Filistin halkına ve tüm dünyanın özgür halklarına, hapishanelerdeki tutuklulara destek amacıyla öfke yürüyüşlerine katılmaları çağrısı yapıldı.

Abdullah Bergusi, 67 kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. İsrail hapishanelerindeki en fazla ceza alan Filistinli esir durumunda.

İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın liderlerinden ve Ramallahlı olan Bergusi, 2003 yılında tutuklandı.