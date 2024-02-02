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İsrail'in savaş ilan ettiği Gazze'nin üzerine bomba yağdırılıyor.

Genç yaşlı demeden saldırıya uğrayan Filistin halkı, sert müdahalelerle karşı karşıya.

Bunun üzerine can kaybı her geçen gün artıyor.

Son 24 saatte 112 kişi daha öldürüldü

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 119 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 112 Filistinliyi daha öldürdüğü, 148 Filistinliyi de yaraladığı belirtildi.

Can kaybı 27 bini aştı

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısının 27 bin 131'e, yaralı sayısının da 66 bin 287'ye yükseldiği kaydedildi.

Enkaz altında kalanlar var

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.