Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 28 ölü ve 223 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 203 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 21 bin 601 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 56 bin 531'e, yaralıların sayısının da 133 bin 642'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze'de sivil bölgeleri hedef almaya devam eden İsrail ordusu, Gazze kentinin güney ve doğu kesimlerine, özellikle Zeytun, Şucaiyye ve Tuffah mahallelerine yönelik hava saldırılarını ve topçu atışlarını yoğunlaştırdı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde saldırı tehdidinde bulunduğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı 4 okulu hedef aldı.

Deyr el-Belah kentinde bulunan Aksa Şehitleri Hastanesinden bir kaynak, AA muhabirine, İsrail ordusunun dronlarla Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 5 Filistinlinin cenazesinin hastaneye getirildiğini söyledi.

Aynı kaynak, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde Filistinlileri hedef alması sonucu yaşamını yitiren 4 Filistinlinin cenazesi ve çok sayıda yaralının da hastaneye ulaştırıldığını aktardı.

El-Avde Hastanesinden yapılan açıklamada da İsrail ordusunun yardım bekleyen Filistinlileri hedef alması sonucu hayatını kaybeden 1 kişinin cenazesi ile 23 yaralının hastaneye ulaştırıldığı belirtildi.

Sağlık alanından kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarının bulunduğu Mevasi bölgesini hedef aldı. Söz konusu saldırıda 1 Filistinli yaşamını yitirdi, birçok kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinde Sahabe Tıp Merkezi yakınındaki bir evi vurdu, saldırıda 1 kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze'de yardım bekleyen sivillere saldırısında 97 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik sabah saatlerinden itibaren gerçekleştirdiği saldırılarda, aralarında yerinden edilmiş sivillerin ve insani yardım bekleyenlerin de bulunduğu en az 97 Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

AA muhabirinin hastane kaynaklarından aldığı bilgiye göre, İsrail'in son saldırılarında Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye ve kuzeydeki Cibaliya'da 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Şucaiye'de Kessab ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği, Cibaliya'da ise Halave Caddesi yakınlarında Filistinlilerin toplandığı bölgeye yapılan saldırıda 3 kişinin öldüğü aktarıldı.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde, El-Alemi Camisi yakınında toplanan sivillere yönelik saldırıda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ile çok sayıda yaralı El-Ehli Baptist Hastanesine ulaştırıldı.

Ayrıca, Gazze kentindeki Vahdet Caddesi'nde toplanan sivillerin hedef alındığı saldırıda da en az 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Öte yandan hastane kaynaklarına göre Vahdet Caddesi'nde bir eşek arabasına düzenlenen hava saldırısında 4 Filistinli, Zeytun Mahallesi'ndeki Dellul İstasyonu çevresine düzenlenen hava saldırısında da bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Okullara ve yardım noktalarına saldırı

İsrail Hava Kuvvetlerinin, "sürgün" tehditleri sonrası sığınak olarak kullanılan 4 okulu hedef aldığı bildirildi. Okullardan üçü Zeytun Mahallesi’nde, biri ise Tuffah Mahallesi’nde bulunuyor.

Gazze sahilindeki El-Baka dinlenme tesisine düzenlenen saldırıda ise kadınlar, çocuklar ve bir gazetecinin de aralarında bulunduğu en az 21 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, İsrail savaş uçaklarının Baka Kafe ve dinlenme salonuna en az bir füze fırlatarak mekanı tamamen yıktığını aktardı.

Şifa Hastanesinden bir yetkili, “Şehitlerin cenazeleri hastaneye paramparça bir şekilde getirildi. Koridorlar ve odalar durumu ağır yaralılarla dolu.” açıklamasında bulundu.

Yardım dağıtım noktası bombalandı

Sabra semtindeki bir ticari depo, İsrail tarafından hedef alındı. 10 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda çok sayıda yaralı da hastanelere ulaştırıldı.

Depo, hayır kuruluşları tarafından insani yardım dağıtımı için kullanılıyordu.

Zeytun Mahallesi’ndeki Sikka Caddesi’ne düzenlenen hava saldırısında bir kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.

Eş-Şati Mülteci Kampı’nda ise İsrail İHA’larının saldırısı sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti. Es-Sahabe Tıp Merkezi yakınlarındaki bir eve düzenlenen hava saldırısında da bir kişi öldü, çok sayıda yaralı olduğu belirtildi.

Gazze’nin kuzeyi ve güneyi eş zamanlı vuruldu

Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bir grup sivili hedef alan saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Vadi Gazze bölgesindeki Salahaddin Caddesi’nde yardım bekleyen kalabalığa yönelik saldırıda ise 1 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki El-Mevasi bölgesindeki çadırlara düzenlenen hava saldırısında bir kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Han Yunus ve Refah’tan acı haberler

Nasır Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, İsrail’in Han Yunus'un kuzeyindeki El-Kâtiba bölgesine düzenlediği saldırıda biri kadın 3 kişi hayatını kaybetti. Refah’ın batısına düzenlenen bombardımanda da bir kişinin cenazesi hastaneye getirildi.

Aynı hastane, Han Yunus’un güneybatısında yardım görevlilerine yönelik bir saldırının ardından 13 ölü ve 50’den fazla yaralının hastaneye ulaştırıldığını açıkladı. Hastane, ilk etapta 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Hastane kaynakları, Nasır Hastanesindeki durumun "felaket boyutunda" olduğunu, yaralıların koridorlara ve yerlere taşındığını bildirdi.

İsrail’in hedefinde açlıkla mücadele eden siviller var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde özellikle açlık çeken sivillere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Yardım noktaları, sığınaklar ve okullar dahi hedef alınırken, siviller adeta açlık ve bombalama arasında bir tercihe zorlanıyor.

ABD destekli saldırılarda, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere yaklaşık 190 bin Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlercesi yerinden edildi. Açlık nedeniyle de onlarca çocuğun hayatını kaybettiği bildiriliyor.

İsrail'in Gazze'de yardım deposunu bombalaması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'de yardım dağıtımı için kullanılan bir depoyu bombalaması sonucu en az 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesindeki bir kaynaktan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu, kentin Sabra Mahallesi'nde bir depoyu hedef aldı.

Hayır kuruluşlarının yardım dağıtım için kullandığı depoyu İsrail ordusunun bombalaması sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti.

Ayrıca, İsrail ordusuna ait dronun Zeytun Mahallesi'ndeki Sıkke Caddesi'ni hedef alması sonucu 1 kadın yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştıran ve insani yardım girişini engelleyen İsrail ordusu, bölgede sık sık sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, yiyecek bulma umuduyla insani yardım dağıtım noktalarına yönelen 583 Filistinli İsrail ordusunun saldırılarında yaşamını yitirdi, 4 binden fazlası da yaralandı.

İsrail, saldırılarını sürdürdüğü Tulkerim Mülteci Kampı'nda 104 binayı yıkacak

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kenti ve kamplarına saldırını sürdüren İsrail'in, Tulkerim Mülteci Kampı'nda 104 binanın daha yıkılmasına karar verdiği bildirildi.

Tulkerim Valisi Abdullah Kemyil, İsrail'in Tulkerim kenti ve kampında uyguladığı yıkıma ilişkin açıklamada bulundu.

"İsrail makamları, Tulkerim kampındaki 104 binanın yıkılmasına karar verdi." diyen Filistinli Vali, uluslararası topluma, insan hakları kuruluşlarına ve uluslararası kurumlara, İsrail'in bu yıkım kararını engellemek için "acil müdahale etme" çağrısında bulundu.

Kemyil, İsrail'in Tulkerim kampını tamamen yıkma niyetinde olduğunu belirterek, İsrail ordusunun Tulkerim ve Nur Şems kampları ile Tulkerim kenti ve kentteki bölgelere yönelik son saldırılarına dikkati çekti.

İsrail'in günlük saldırıları, kuşatması ve baskınlarının Tulkerim ve Nur Şems kampları sakinlerinin hayatını daha da kötüleştirdiğini vurgulayan Kemyil, İsrail saldırganlığının bu iki kampta geniş bir yıkıma ve Filistinlilerin göçe zorlanmasına sebep olduğunu kaydetti.

Kemyil, İsrail saldırganlığı ile yıkım ve tahrip etme suçlarının durdurulmasının altını çizerek, bunun uluslararası insancıl hukuku, insan hakları yasalarını ve uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiğini vurguladı.

İsrail, Tulkerim ve Nur Şems kamplarına aylardır saldırılarını sürdürüyor

İsrail ordusunun Tulkerim kampına yönelik saldırılarını 155, Nur Şems kampına yönelik saldırılarını da 142 gündür devam ettirdiğine dikkati çeken Kemyil, İsrail'in sistematik yıkım ve tahrip etme ile Filistinlileri göçe zorlama uygulamalarının "hayatın her alanında şiddetli acılara yol açtığını" vurguladı.

İsrail saldırganlığının durdurulması için somut ve etkili adımlar atılması çağrısı yapan Kemyil, "Uluslararası toplumun sessizliği işgalci İsrail'i suçlarını sürdürmeye teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail saldırıları sebebiyle Tulkerim ve Nur Şems kamplarından 5 binden fazla aile yerinden edildi, bölgedeki 400 bina tamamen yıkılırken, 2 bin 573 bina ise kısmi yıkıma maruz kaldı.

Kampların girişini bariyerlerle kapatmaya devam eden İsrail ordusu, bu iki kampı "hayattan mahrum alana" dönüştürüyor.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de 700 binden fazla kişinin sığındığı 256 sığınma merkezini vurdu

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu 256 tahliye ve barınma merkezini hedef aldığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze'de sivillere ve yerinden edilenlere yönelik sistematik suçlarını sürdürüyor. Evleri bombalanan ve hayatta kalmak için barınma merkezlerine sığınan ailelerin bulunduğu bu merkezler, kasten ve tekrar eden şekilde hedef alınıyor." ifadelerine yer verildi.

Sadece haziran ayı içerisinde İsrail'in 11'den fazla sığınma merkezine saldırı düzenlediği, bunun da uluslararası hukuku ve insani anlaşmaları hiçe sayan organize bir suçun parçası olduğu vurgulandı.

Bu saldırılarla birlikte, İsrail'in soykırım süreci boyunca hedef aldığı sığınma merkezi sayısının 256'ya ulaştığı, bu merkezlerde yaşayan 700 binden fazla kişinin, evlerinin ve yaşam alanlarının yok edilmesinin ardından en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı aktarıldı.

Hedef alınan merkezlerin çoğunun eğitim kurumları olduğu, on binlerce öğrencinin eğitim aldığı bu okulların, İsrail tarafından doğrudan hedef haline getirildiği belirtildi.

Soykırım suçunun sürmesinden işgalci İsrail'in ve bu sürece ortak olan ülkelerin sorumlu olduğunun altı çizilen açıklamada, "İsrail’in okullara, tahliye ve sığınma merkezlerine yönelik suçlarını en güçlü şeklide kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ve dünyadaki tüm özgür ülkelere "Gazze’deki soykırımın durdurulması, ablukanın kaldırılması ve İsrail'in yıktığı hayati altyapının yeniden inşası için harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, sık sık yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları ve kampları vuruyor.

İsrail ordusu Gazze'de bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir gazetecinin daha yaşamını yitirmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 228'e yükseldi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda foto muhabiri İsmail Ebu Hattab'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Ebu Hattab'ın Gazze'de yaşananları dünyaya duyurmak için çeşitli ülkelerde fotoğraf sergileri düzenlediğine işaret edildi.

Foto muhabiri Ebu Hattab'ın ölümüyle birlikte İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısının 228'e çıktığı bildirildi.

Filistinli gazeteci Ebu Hattab, İsrail'in Kasım 2023'te Gazze'de bir binaya düzenlediği saldırıda yaralanmıştı.

Medya Ofisinin açıklamasında ayrıca, İsrail ordusunun Filistinli gazetecileri sistematik şekilde hedef alması ve gazetecilere suikastlar düzenlemesi şiddetle kınandı.

Dünyadaki tüm basın kuruluşlarına Gazze'deki Filistinli gazeteci ve medya çalışanlarına yönelik bu suçların kınanması çağrısı yapıldı.

Gazze Şeridi'nde gazetecilerin öldürülmesinden İsrail'in yanı sıra ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa gibi ülkeler de sorumlu tutuldu.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma ve medyayla ilgili uluslararası kuruluşlara "Filistinli gazetecileri öldürmeyi bırakması için İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanması ve işlediği suçlar nedeniyle uluslararası mahkemelerde yargılanması için harekete geçilmesi" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki hükümet, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki gazetecileri, "Filistinlilerin sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasten öldürdüğünü" belirtiyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Filistinlilerin arazilerini yaktı, koyunlarını çaldı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yüzlerce dönüm araziyi ateşe verdi, çok sayıda koyunu çaldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Sair kasabasında zeytinlikler, üzüm bağları ve badem ağaçlarının bulunduğu yüzlerce dönüm tarım arazisini ateşe verdi.

İsrailli grup, kasabada Filistinli İbrahim eş-Şelalide'ye ait çok sayıda küçükbaş hayvanı da çaldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da zeytin ağaçlarını söktü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait yaklaşık 200 zeytin ağacını sökerek tahrip etti.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinin güneyinde bulunan Susya köyünden çiftçi Muhammed Mahamre, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden bir grup İsraillinin köyde 8 yaşında, 200 zeytin ağacını tahrip ederek kökünden söktüğünü belirtti.

Tarım faaliyetlerinden geçimini sağladığını belirten Mahamre, "Yıllardır İsrailli gaspçıların saldırılarına maruz kalıyorum. Daha önce darbedildim, ağaçlarım söküldü." diye konuştu.

İsraillilerin amacı ilişkin de Mahamre, “Toprağı ağaçsız bırakıp ekimsiz hale getirmek istiyorlar. Böylece kullanılmadığı iddiasıyla el koymaları kolaylaşıyor. Ne olursa olsun, toprağımızı yeniden ekeceğiz ve burada kalacağız. Buraları yerleşimcilere bırakmayacağız.” ifadelerini kullandı.

Fanatik İsrailliler, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Kalkilya kentine bağlı Azun beldesinde yaklaşık 180 zeytin ve narenciye fidanını sökerek tahrip etmişti.

Batı Şeria’daki Filistinlilere yönelik İsraillilerin saldırıları her geçen gün artarken, saldırılar evlere, mülklere ve tarım arazilerine yönelik oluyor. Gaspçılar ayrıca yasa dışı yerleşim noktaları kurmaya devam ediyor.

Filistin resmi verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere karşı 16 bin 633 saldırı gerçekleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, çoğu onlarca yıllık zeytin ağacı olmak üzere Filistinlilere ait yaklaşık 21 bin 500 ağacı söktü, kesti ya da büyük zarar verdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 500 Filistinli hayatını kaybetti, 133 bin 419 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 6 bin 89 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 13 kişi yaralandı.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 516'ya, yaralıların sayısı da 3 bin 799'a çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi’nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Filistin'in BM Temsilciliği: İsrail, Gazze'de her gün 100 sivili katlediyor

Filistin'in BM Daimi Temsilciliği Yardımcısı Büyükelçi Macid Bamiye, BM Güvenlik Konseyi oturumunda, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden ve son günlerde yoğunlaşan soykırımı hakkında açıklamada bulundu.

Bamiye, "Açlığı bir savaş silahı olarak kullanan, evleri ve hastaneleri yok eden işgal (İsrail) her gün çadırlarda ve sokaklarda 100 sivili katlediyor." dedi.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri aç bırakmak ve öldürmek dışında "işkence etmek" amacıyla insani yardımları kullandığına dikkati çeken Bamiye, İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri "bölgenin sadece yüzde 16'lık alanına hapsettiğini" vurguladı.

Bamiye, Gazze'nin dünyanın en yoğun nüfusa sahip bölgesi haline geldiğini ifade ederek İsrail'in Gazze'deki Filistinlileri "topraklarını terk etmeye zorladığını" kaydetti.

Gazze'ye dünya çapında destek verildiğini dile getiren Bamiye, sorumluların hesap vermesi gerektiğini ve çözümün "başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması" olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail Maliye Bakanlığı, Savunma Bakanlığını ek bütçe için "Gazze ve İran saldırılarını kullanmakla" suçladı

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Maliye Bakanlığı ile Savunma Bakanlığının İran ve Gazze'ye yönelik saldırıların bütçesi konusunda büyük bir anlaşmazlık yaşadığını ve birbirini suçladığını aktardı.

Savunma Bakanlığı, İran ve Gazze'ye saldırıların planlanmamış maliyetinin yaklaşık 60 milyar şekel (yaklaşık 18 milyar dolar) olduğunu iddia ederken Maliye Bakanlığı ise 30 milyar şekelden (yaklaşık 9 milyar dolar) az olduğunu savunuyor.

Bir Maliye Bakanlığı yetkilisinin, Savunma Bakanlığını sınırsız alımlarını finanse etmek için İran ve Gazze'ye yönelik saldırıları kullanmakla ve önceliği olmasa da alınmasını istediği ürünleri almakla suçladığı kaydedildi.

Habere göre Maliye Bakanlığı, "Bir devletin ordusu mu yoksa ordunun devleti mi olduğumuzu anlamamız gerekiyor?" eleştirisinde bulunurken Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Amir Baram, şu ifadeleri kullandı:

"Umarım Maliye Bakanlığı, savaşta olduğumuzu unutmamıştır. Savunma Bakanlığı, İsrail ordusunun tüm alanlarda düşmanı yenmek için gereken tüm imkanlarını sağlamak için çabalamaya devam edecektir."

İngiliz vekillerden hükümete çağrı: Ukrayna modeli vize programı acilen Gazze halkına da uygulanmalı

Başbakan Keir Starmer ve İngiltere İçişleri Bakanı Yvette Cooper'a hitaben yazılan mektupta, "Gazze Aile Programı" adı altında bir sistem kurulması ve bunun 2022'de Rusya-Ukrayna savaşı sonrası uygulamaya konulan "Ukrayna Aile Programı"na benzer şekilde işlemesi önerildi. Mektupta, böylece ailesi İngiltere'de bulunan Gazze'deki Filistinlilerin ülkeye gelebilmesinin mümkün kılınabileceği ifade edildi.

Mektupta, İsrail'in Gazze'de ateşkesi bozup sivillere yönelik bombardıman ve askeri saldırılarını artırdığı, açlığı silah olarak kullandığı ve insani yardıma erişmeye çalışanları hedef aldığı vurgulandı. İsrail saldırıları sonucu Gazze'de 56 bin Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtilen mektupta, gerçek can kaybının çok daha yüksek olabileceği hatırlatıldı.

Milletvekilleri ve Lordlar Kamarası üyelerinin imza attığı mektupta, Gazze'de vize başvuru merkezinin yıkıldığı ve Mısır’daki Refah Sınır Kapısı’nın kapalı olması nedeniyle Filistinlilerin İngiltere'ye ulaşmakta büyük zorluklar yaşadığı vurgulandı. Mektupta, "Birçok seçmenimizin Gazze'de çocukları, eşleri, anne babaları, büyükanne ve büyükbabaları var. Eğer hızlı hareket edilmezse, bu kişileri bir daha göremeyecekler." ifadelerine yer verildi.

"Acilen düzenleme yapılması gerekiyor"

İngiltere'nin Ukrayna ve Hong Kong'dan kaçanlara kapılarını açtığı gibi Filistinli ailelere de aynı cömertliği göstermesi gerektiği kaydedilen mektupta, "Gazze Aile Programı'nın başlatılması, İngiltere'nin hem tarihsel hem mevcut hem de devam eden sorumluluğunu yerine getirmesi açısından hayati adımdır." değerlendirmesi yapıldı.

Milletvekilleri, İngiltere'nin uluslararası toplumun bir parçası olarak İsrail'in işlediği suçlardan hesap sorulmasını sağlamak için gerekli adımları atması gerektiğinin altını çizdi.

Mektupta, Gazze'den Mısır'a ulaşabilen bazı Filistinlilerin eğitim, sağlık ve barınma olanaklarından yoksun şekilde beklediği, İngiltere'ye güvenli şekilde gelebilmeleri için acilen düzenleme yapılması gerektiği vurgulandı.

İmzacılar arasında iktidardaki İşçi Partisinden 35 milletvekili ile Yeşiller Partisi, Liberal Demokratlar ve İskoçya Ulusal Partisinden milletvekilleri yer alırken, ana muhalefetteki Muhafazakar Partiden yalnızca Lordlar Kamarası üyesi Baroness Helic mektubu imzaladı.