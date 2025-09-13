İsrail ordusu, Filistinli Mülteciler için Birleşmiş Milletler Yardım ve Çalışma Ajansı'nın (UNRWA), Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan 3 okulunu bombalayarak, söz konusu okullarda yaşayan binlerce kişiyi yerinden etti.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, İsrail ordusunun, Eş-Şati Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya bağlı Es-Sitt Sura, El-Aliye ve Şuhaybir okullarına şiddetli bombardıman düzenlediğini bildirdi.

Bu okulların, Gazze Şehri'nin kuzey ve güneyindeki İsrail bombardımanından kaçan ve şehri terk edip güneye göç etmeyi reddeden binlerce yerinden edilmiş insana ev sahipliği yaptığını aktaran görgü tanıkları, İsrail ordusunun bu okullarda yaşayanlara telefonla uyarıda bulunarak okullara saldırı düzenleyeceğini belirterek tahliye etmelerini istediğini, ancak özel eşyalarını almaları için yeterli zaman tanımadığını kaydetti.

Hedef alınan yerleşim bölgesinde yaşayan yerinden edilmiş kişiler ve Filistinlilerin tahliye sinyalini aldıklarında panik ve korkuya kapıldıklarını ve bölgeyi hemen terk etmeye çalıştıklarını aktaran görgü tanıkları, ancak İsrail'in bu saldırıyı, tahliyelerin devam ettiği ve Filistinlilerin hala sokaklarda olduğu sırada düzenlediğini ifade etti.

Bu arada AA muhabiri, İsrail ordusunun ayrıca En-Nasr Mahallesi'nin batısındaki El-Feyruz Kuleleri bölgesinde çok katlı bir konut binasını ve şehrin güneyindeki Es-Sina'a Caddesi'ndeki bir evi bombaladığını dile getirdi.

İsrail'in saldırılarında ölen ya da yaralananların olup olmadığına dair bilgi verilmedi.