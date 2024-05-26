İlk yarı

7. dakikada Köhn'ün ortasında topu göğsüyle alan Icardi'nin şutunda, Hadebe'nin müdahalesiyle top kornere çıktı.

8. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde, Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda, top direkten döndü.

15. dakikada Kaan Ayhan'ın sağ kanattan ortasında Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Slowik meşin yuvarlağı kornere çeldi.

29. dakikada sarı kırmızılılar öne geçti. Köhn'ün sol kanattan ortasında Icardi'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

45+4. dakikada Mertens'in soldan kullandığı korner atışında Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda, top az farkla auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı kırmızılıların 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ilk 11'de 3 değişikliğe gitti

Okan Buruk, Fenerbahçe maçı ilk 11'ine göre bu maçta, kart cezalısı Hakim Ziyech'in yerine Kerem Aktürkoğlu, Victor Nellson'un yerine Abdülkerim Bardakcı, Kerem Demirbay'ın yerine de Berkan Kutlu'yu sahaya sürdü.

Galatasaray, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan maça, Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Berkan Kutlu, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Tete, Victor Nellson, Sergio Oliveira, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius görev bekledi.

Konyaspor'da değişiklik yok

Konyaspor ise son oynadıkları Mondihome Kayserispor maçı 11'inde değişikliğe gitmedi.

Yeşil beyazlılar maça; Slowik, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Hadebe, Guilherme, Ethemi, Nzonzi, Soner Dikmen, Oğulcan Ülgün, Ndao ve Cikalleshi 11 ile sahaya çıktı.

Konyasporlu taraftarlar tribünleri doldurdu

Öte yandan stadın tamamına yakını doldu. Konyasporlu taraftarlar tribündeki yerlerini aldı.

Galatasaraylı taraftarlar da karşılaşmada kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.