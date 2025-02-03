Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde gece saat 21.30 sıralarında freni boşalan seyir halindeki kamyon, yaklaşık bir kilometrelik yolda 7 araca çarptıktan sonra önüne kattığı araçlarla birlikte Fırat Nehri'nin üzerindeki köprüden yola uçtu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine giden ekipler, yaralıları araçlardan çıkartıp ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Meydana gelen kazada 3 kişinin öldüğü, 22 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

Kazada ölen 3 kişiden 2’sinin kimliği belirlendi.

Ölenlerden birinin Ahmet Casım, diğerinin ise Müslüm Çakmak olduğu öğrenildi. Ölen son kişinin ise bir kadın olduğu ve henüz kimliğinin belirlenemediği belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, polis sevk edilirken olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kamyonun önüne kattığı araçlarla köprüden aşağı uçması yer alıyor.

O esnada yoldan geçen bir otomobilin yukarıdan düşen araçların altında kalmaktan son anda kurtulduğu gözlendi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Şanlıurfa Valiliği, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, 4 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Açıklamada, "Büyük üzüntü duyduğumuz kazaya trafik, sağlık ve itfaiye ekiplerimiz tarafından en hızlı şekilde müdahale edilmiştir. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.