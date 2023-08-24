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Yeni iPhone modelleri, ultra geniş açılı lensleriyle benzersiz manzaraları yakalamak için mükemmel bir seçenek sunuyor. 120 dereceye kadar geniş açılı lens, kullanıcılara daha fazla alanı çerçevelemek ve dramatik manzaraları yakalamak için harika bir araç sunuyor.

Ancak Apple'ın telefonlara getirdiği bazı özellikler, kullanıcıların deneyimini artırsa da fotoğraf kalitesinden ödün verebiliyor.

Basit ayarla fotoğraf kalitesini artırın

iPhone X, iPhone XR ve sonraki modellerde, Daha Hızlı Çekime Öncelik Ver ayarı görüntülerin işlenme biçimini değiştirerek Deklanşör düğmesine hızla dokunduğunuzda daha fazla fotoğraf çekmenize olanak tanır.

Daha Hızlı Çekime Öncelik Ver özelliği, hız uğruna fotoğrafların kalitesinden ödün verir ve genellikle daha bulanık görüntülerle sonuçlanır.

Kamera ayarlarından bu özelliği kapatarak fotoğrafların kalitesini artırabilirsiniz.

iPhone 15 kameraları nasıl olacak

Apple, eylül ayında iPhone 15 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Yaklaşan modeller, daha iyi kameralarla karşımıza çıkacak.

Wedbush Securities'ten sektör uzmanı Dan Ives, iPhone 15 modellerinin mevcut modellerden yüzde 20 daha iyi kamera performansı sunacağını söylüyor.

iPhone 15'in aynı çift sensörlü kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor, ancak iPhone 14 Pro ve iPhone Pro Max'te bulunan 48 MP ana sensör de iPhone 15'e eklenebilir.

iPhone 15 fiyatları

Apple’ın iPhone 15 serisinde önemli miktarda fiyat artışına gideceği aktarılmıştı. Görünüşe göre bu iddialar giderek daha da kuvvetleniyor.

iPhone 15 Pro'nun iPhone 14 Pro'dan 100 dolar daha pahalı olması, iPhone 15 Pro Max'in iPhone 14 Pro Max'ten 100 ila 200 dolar daha pahalı olması bekleniyor.

Öte yandan, serinin başlangıç modelleri iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde herhangi bir fiyat artışı beklenmiyor.

Tüm bu bilgilere dayanarak, iPhone 15 modellerinin şu fiyatlardan satışa çıkması bekleniyor:

iPhone 15 799 dolar

iPhone 15 Plus: 899 dolar

iPhone 15 Pro: 1.099 dolar

iPhone 15 Pro Max: 1.299 dolar

ensonhaber