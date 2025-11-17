Başkale beyaza büründü

Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, sabaha karşı yerini kar yağışına bıraktı. Yer yer tipi şeklinde etkili olan kar yağışı, ilçede günlük yaşamı zorlaştırdı. İlçe merkezlerinde iş yerlerini açan esnaf, dükkanlarının önünde biriken karları temizlemeye başladı. İlçe merkezinde iş yerinin damını ve önünü temizleyen Osman Alp, kar yağışının yeni mevsimin habercisi olduğunu söyledi. Esnaf Osman Alp, "Başkale'ye bu yıl kış normalden biraz geç geldi. Kaynak sularımız kurmuş. Kuraklık var. Bu karın gelmesi Başkale için, Türkiye için ve dünya için güzel. Karı seviyoruz. Başkale rakım olarak yüksek bir yer. Karla mücadelemiz her zaman sürüyor. Daha da kar yağacak biliyoruz. 1 metreyi geçecek karları bekliyoruz" dedi.

İlçede etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Kaynak: İHA