Turkcell'in "Dijital Operatör" uygulaması üzerinden de "Ayarlarım" > "SMS Ayarlarım" bölümüne girerek, "Tanıtım Mesajlarım" seçeneğini güncelleyerek bu tür SMS'leri engelleyebilirsiniz.

Eğer bu adımlar sorununuzu çözmüyorsa, Turkcell müşteri hizmetleriyle tekrar iletişime geçmeniz ve yaşadığınız sıkıntıları daha ayrıntılı bir şekilde aktarmanız önerilir. Müşteri hizmetleri ekibi size daha detaylı destek sağlayabilir.

Turkcell'in sunduğu çözüm önerileri dışında, başka operatörlere geçmek gibi seçenekler de değerlendirilebilir. Ancak bu konuda karar vermeden önce Turkcell müşteri hizmetleriyle detaylı görüşmeler yapmanız faydalı olacaktır.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi