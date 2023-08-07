Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 62 yıl hapis cezası bulunan 23 şahıs yakalanmış, 16 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından; 1 adet tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet fişek ve 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçlarından 200 litre kaçak mazot ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda; 3 adet tabanca, 19 adet fişek ele geçirilmiştir.

Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 1 aranan şahıs yakalanmıştır. 1 adet tabanca, 4 adet fişek ve ele geçirilmiştir. Park, bahçe, meydan vb. açık alanlarda yapılan denetimlerde; 142 şahıs, 71 araç ve 48 motosiklet sorgulanmış, toplam 5 motosiklet sürücüsüne idari işlem uygulanmıştır” denildi.iha