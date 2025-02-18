Hurda araç teşviki çıkacağı söylentisi yayıldı. Araçlar normal fiyatının en az 2 katına satışa konuldu.

Hurda araçlarla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu, düzenleme 25 yaşını aşan araçları kapsıyor. Teklif bu yaşta aracı olanların sıfır araç alımında ÖTV'den muaf tutulmasını içeriyor.

HURDA ARAÇ TEKLİFİ YASALAŞMAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, hurda araç teklifi yasalaşmayacak.

Hurda araç teşviki söylentisi pazarı hareketlendirdi. Eski model araçlar, ikinci el alışveriş ilan sitelerinde ederinden yüksek fiyata satışa sunuluyor.

İKİ KATI FİYATINA SATIŞA KONULDU

50-60 bin lira bandındaki hurda araçlar iki katı fiyattan ilana konulmaya başladı. Teklife dair beklentilerin düşmesiyle fiyatların normal seviyelere gelmesi bekleniyor.

Hurda araç teşviki son olarak 2017 yılında çıkarılmıştı.

KONU NASIL GÜNDEME GELDİ?

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir geçtiğimiz günlerde Meclis'e bir kanun teklifi vermiş ve 25 yaş üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması için, aracını hurdaya çıkaranlara yeni araçlarında Türkiye’de üretilmiş olmak kaydıyla ÖTV indirimi sunulmasını önermişti.

Hurda araç teşviki Türkiye'de ilk kez 2003 yılında uygulanmaya başladı. Böylece belirli bir yaşın üzerindeki araçların piyasadan çekilmesi sağlanırken, yeni araç satışları da arttı. Bu uygulama 2004 yılında sona erdi.

4 Ekim 2010'dan 31 Aralık 2011'e kadar ikinci hurda teşviki başlatıldı. Burada ilk teşvikten farklı olarak motorlu araç türü sınırlandırıldı ve ağırlığı 3.5 tondan fazla olan yük ve yolcu araçları kapsam dahilindeydi.