Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 3. Tur rövanş maçında temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK, Çimentaş Elazığspor’u eleyerek finale adını yazdırmayı başardı. Batman Petrol Spor A.Ş. de Altınordu’yu eleyerek finale çıkan diğer bir ekip oldu.

Her iki ekip şimdi final maçında karşı karşıya gelecek ve bir sezonun meyvesini almaya çalışacak.

TARAFTARLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERECEK

Heyecanla beklenen maça her iki kulübün taraftarlarının da büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Bu maç için Van’dan çok sayıda taraftar Kayseri’ye doğru yola çıktı. Temsilcimiz Artı Değer Van Spor FK de dün özel uçakla Kayseri’ye gitti.

TÜM CAMİA KENETLENMİŞ DURUMDA

Van halkı final maçına kilitlenmişken büyük bir birliktelik ve kenetlenme durumu yaşanıyor. Her kesimden destek mesajları alan Artı Değer Van Spor FK, bu moralle Kayseri’de sahaya çıkacak. Taraftarlar da yılların hasretinin dindirilerek 1. Lige çıkılacağına yürekten inanıyor.

MAÇ YARIN SAAT 20.00’DE

Van Spor FK ile Batman Petrolspor AŞ arasındaki final maçı yarın (1 Haziran Pazar) oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Final maçına Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu ev sahipliği yapacak.