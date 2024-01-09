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Aydın'da yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat halindeki viyadük ayak temeline uçan otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

OTOMOBİL ÇAMURA SAPLANDI

Bozdoğan- Yenipazar karayolu üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada Yenipazar'dan Bozdoğan'a doğru seyir halinde olan 35 AS 4500 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu savrulmaya başladı.

Aydın-Denizli otoyol inşaat alanı çalışmasının yapıldığı alanda bulunan yaklaşık 10 metre yükseklikten inşaat halindeki viyadük köprüsü ayak temeline uçan otomobil çamura saplandı.

10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü

3 KİŞİ CAN VERDİ

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobilde bulunan İbrahim Yaşar, Sedat Pehlivan ve İsmail Büyükgümüş'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü

Gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından şahısların cansız bedenleri bulundukları yerden çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.