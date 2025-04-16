Geçtiğimiz günlerde yoğun katılım ile açılışı gerçekleştirilen FABA İmalat ve Asansör Market, Van’da asansör denge üretimi gerçekleştirerek Doğu Anadolu Bölgesinde bir ilki başardı.

Firma, 2 bin metrekare alan üzerinde kurulan depo alanı, A'dan Z'ye tüm asansör parçalarının bulunduğu yer ve 18 kişiye sağlanan istihdam ile önemli bir adım attı.

“TSE STANDARTLARINA UYGUN ÜRETİM YAPIYORUZ”

Van’da asansör sektörüyle 2004 yılında tanıştığını belirterek Wanhaber’e açıklamalarda bulunan FABA İmalat ve Asansör Market Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Dalmış; “Bir süre sektörden uzak kaldık ve ardından 2012-2013 yıllarında yeniden sektöre dönüş sağladık. Aktif bir şekilde bakım ve montaj işlemleriyle çalışmalarımıza başladık. Çalıştığımız yıllarda sektörde önemli bir ihtiyacın olduğunu fark ettik. 2020 yılında FABA ismiyle asansör denge ağırlığı üretimine başladık. 2022-2023 yıllarında ise Türk Standartları Enstitüsü’nün (TSE) istemiş olduğu belgelerin kriterlerine uygun üretim yaparak daha aktif bir şekilde çalışmaya başladık.” dedi.

“HEM DÜNYADA HEM DE ÜLKE ÇAPINDA SATIŞLARIMIZ OLDU”

Doğu Anadolu'da üretim yapan tek firma olduklarını belirten iş insanı Dalmış, “Çevre illere daha rahat ve uygun fiyatlarla hizmet sunabiliyoruz. Türkiye’nin hemen hemen her iline parça gönderdiğimiz oluyor. Çalıştığımız marketler aracılığıyla ürünlerimiz dünyanın birçok ülkesine ulaştı. Bu da bizim için, Van için büyük bir gurur kaynağı oldu” sözlerine yer verdi.

“DOĞU ANADOLU’DA BİR İLK”

İş insanı Dalmış, sözlerini şöyle sürdürdü;

“2024 yılının 3. çeyreğinde asansör market fikrini ortaya koyduk ve açılışını gerçekleştirdik. Bölge esnafına ve asansör firmalarına kolaylık sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz açılış, yoğun katılımla yapıldı. Ulaşımı kolay, marka ve model çeşitliliği sunan yaklaşık 2 bin metrekare alan üzerinde depo hizmetimiz bulunuyor. Şu anda 18 çalışanımız var ve bu sayıyı artırmayı planlıyoruz. Hem asansör denge ağırlığı üretimi hem de asansör market olarak, A'dan Z'ye tüm asansör parçalarının bulunduğu bir merkez konumundayız. Doğu Anadolu'da asansör denge üretimi konusunda tek firmayız.”