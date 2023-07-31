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Megakent İstanbul'da kavurucu sıcakların ardından Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgası sıcaklıkları 8-15 derece dolaylarında serinletmişti. Türkiye Ağustos ayı itibarıyla yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya kalacak.

Uzmanlara göre 3 Ağustos'tan itibaren ülkemizi etkisi altına alması beklenen sıcakların, 7-8 Ağustos tarihine kadar sürmesi bekleniyor.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, çarşamba günü başlayacak olan Eyyam-ı Bahur sıcakları hakkında hayati uyarılarda bulundu.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros da Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağı "eyyam-ı bahur" hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

İSTANBUL'DA 36-37 DERECELER NEMLE BİRLİKTE...

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, geçen hafta yaptığı uyarıların doğru çıktığını ifade ederek, "Şimdi ise sıcaklık ortalamalarında ilerliyor. Ama çarşamba gününden itibaren bir ısınma söz konusu." dedi.

Şen, "Bu ısınma yavaş yavaş İç Anadolu, Akdeniz'in batısını ve Ege ve Trakya'ya doğru genişleyecek. Çarşamba başlayacak sıcak hava dalgası perşembe ve cuma günü de devam edecek. Perşembe cuma günü İstanbul'da sıcaklıklar 36-37 derecelere çıkabilir. Geçtiğimiz haftadan daha sıcak olmayacağız." diye ekledi.

ASIL TEHDİT İÇ ANADOLU'DA!

Eyyam-ı Bahur sıcakları çarşamba günü başlayıp etkisini arttırarak devam edecek. Sıcak çarpması riskinin bulunduğunu ifade eden Şen, "perşembe ve cuma günü sıcaklıklar 36-37 derecelerde olacak dışarı çıkmamanızı tavsiye ediyoruz." dedi.

Özellikle Ankara, Eskişehir ve Yozgat civarlarında 40 dereceye yaklaşacak sıcaklıklar nedeniyle sıcak çarpması riski olduğunun altını ısrarla çizen Şen, "Sokağa çıkılmaması ve bol sıvı tüketimi lazım" ifadelerini kullandı.

İŞTE BÖLGE BÖLGE SICAKLIKLAR!

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros ise Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla ilgili "Çarşamba gününden itibaren 1 hafta boyunca eyyam-ı bahur sıcaklarının etkisi altında olacağız." dedi.

İstanbulların nemden aşırı bunalacağını ifade eden Toros, "Marmara 35 ile 40, Ege 35 ile 43, Akdeniz Bölgesi 35 ile 42, Doğu ve Güneydoğu 35 ile 45 arasında bekleniyor. Bağıl nemle hissedilen sıcaklık daha da artacak." ifadelerini kullandı.

NASIL KORUNACAĞIZ?

Vatandaşların bu dönemde sıcaklara dikkat etmesi gerektiğini anlatan Toros, dışarı çıkıldığında vücudun doğrudan ve dolaylı güneş ışınından korunmasının önemli olduğunu, mümkün oldukça güneş ışığına maruz kalınmaması gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Toros, eyyam-ı bahur sıcakları nedeniyle buharlaşmanın daha artacağının altını çizerek, su tasarrufunun da önemli olduğunu, özellikle orman yangınlarının yaşanmaması için dikkatli olunması gerektiğini sözlerine ekledi. (AA)