Tahmini Okuma Süresi: dakika

Deprem bölgesi, hükümetin öncelikli konuları arasında yer alıyor.

6 Şubat'ta yaşanan ve asrın felaketi olarak kayıtlara geçen afetin ardından çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda seçim sonrası yenilenen kabine üyeleri, yeni dönemde kolları sıvadı.

Çalışmalarda ortak nokta yine deprem bölgesi oldu.

Bakanlar kurulu bir arada

Son olarak bir araya gelen Bakanlar Kurulu, 11 kentin yeniden ayağa kaldırılması için toplantı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplantıdan kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

"Finansman gibi öncelikli konuları ele aldık"

Yılmaz, deprem bölgesindeki iyileştirme çalışmalara yönelik şu ifadeleri kullandı:

6 Şubat’ta yaşadığımız depremlerin etkilerinin azaltılması ve şehirlerimizin yeniden ihyasına ilişkin deprem koordinasyon toplantımızı ilgili bakanlarımızın katılımı ile gerçekleştirdik.

Toplantıda, deprem bölgesinde halihazırda devam eden çalışmaları ele aldık.

Bu kapsamda; deprem fonları, kalıcı konutların inşa süreci, yerinde dönüşüm, yapılan ve yapılması planlanan konutlara ilişkin altyapı çalışmaları ile bölgedeki sosyal hayata ilişkin projeleri değerlendirdik.

Hükümetimizin ve yerel yönetimlerin, önümüzdeki dönemde deprem bölgesindeki temel ihtiyaçların giderilmesi ile bu hizmetlerin finansmanı gibi öncelikli konuları ele aldık.

Bir yandan depremzedelerimizin yeni yuvalarının yapımı devam ederken diğer yandan sosyal hayatın ve altyapının da eş zamanlı ve eşgüdüm içerisinde yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Depremden etkilenen bölgemizin, tıpkı deprem öncesinde olduğu gibi hem şehircilik anlamında hem de ticaret ve sosyal hayatta eski yapısına kavuşması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

ensonahber